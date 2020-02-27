"Я отказался": Путин откровенно ответил на вопрос о двойнике

Разговор о двойнике зашел в интервью президента
журналисту ТАСС Андрею Ванденко. Корреспондент перечислил популярные запросы в
Сети, в частности "Путин двойник доказательства". Журналист спросил, есть ли у Владимира Путина дублеры.
Президент ответил отрицательно, но признался, что думал об этом в начале нулевых. Это были самые трудные годы борьбы с терроризмом, отметил глава государства. "Я отказался от двойников", – сказал он.
Слухи о двойниках российского лидера появились около десяти лет назад. В их распространении усердствуют украинцы. Интерес у наших соседей вызвала поездка Путина в Сочи на чемпионат по самбо. Комментаторы из Незалежной сравнили цвет лица президента на разных фотографиях и предположили, что в южную столицу России прибыл его двойник.
Любители теорий заговора считают, что у Путина шесть двойников. Каждый из них якобы обладает определенным набором качеств: кто-то является умелым оратором, а кто-то поддерживает хорошую физическую форму.
Мировая история знает немало случаев, когда влиятельные политики использовали похожих на себя людей. Один из аргументов конспирологов – необычайная активность Путина. Он успевает проводить совещания, встречаться с лидерами иностранных государств, да и на себя время находит. Якобы делать столько всего один человек не в состоянии.
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