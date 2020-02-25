"Такой позор не забыть": украинцы разглядели двойника Путина

Интерес украинцев вызвало недавнее поздравление Владимира
Путина, которое в своем блоге опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий
Смирнов. Глава государства обратился к буддистам по случаю наступающего Лунного
года. Президент пожелал им счастья и благополучия.
Поздравление российского лидера украинцы восприняли в своем стиле. Местные журналисты и комментаторы принялись отпускать едкие замечания в адрес Путина.
Так, портал Politeka.net назвал поздравление российского лидера "показухой". "Такой позор не забыть", – пишут тамошние журналисты.
Некоторые пользователи Сети предположили, что с буддистами встречался не президент, а его двойник. "А это какая-то новая версия Путина?" – приводят журналисты слова одного из комментаторов.
Двойники президента России мерещатся украинцам постоянно. В Незалежной заподозрили, что недавний чемпионат "Лиги боевого самбо" посещал не глава государства, а очень похожий на него человек. Подозрения у украинцев вызвал цвет лица Путина, которое якобы отличается от того, что было запечатлено на фотографии за несколько дней до этого.
Байки о российском лидере беспокойные украинцы, кажется, готовы пересказывать бесконечно. Ранее то же интернет-издание утверждало, что у Владимира Путина аж шесть двойников.
"Дублеров" глава государства якобы использует в зависимости от ситуации: один умеет хорошо говорить, другой находится в отличной физической форме. Доказательствами, разумеется, никто на Украине не заморачивается.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
В СССР всё было нормально!
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
Меня тошнит от стариков...
Секс символы сегодня
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?