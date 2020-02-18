У Путина шесть двойников? Президент высказался откровенно

Владимир Путин ответил на 20 вопросов, соответствующих
20 годам его пребывания во власти. Глава государства дал эксклюзивное интервью
ТАСС.
Вопросы задавал журналист Андрей Ванденко. Президент рассказал, есть ли у него двойник, можно ли договориться с Владимиром Зеленским, знал ли кто-нибудь об отставке правительства Дмитрия Медведева и о многом другом. Интервью появится на ютуб-канале агентства в ближайшее время.
Слухи о двойниках Путина стали распространяться в Сети в 2012 году. В мае прошлого года журналист Александр Сотник заявил, что российского лидера "физически может уже не быть", а вместо него народу показывают бесконечных двойников.
Как показывает мировая история, влиятельные политики иногда используют похожих на себя людей. Одним из аргументов конспирологов является то, что Путин успевает все: провести совещание, подписать закон, встретиться с иностранными лидерами. Складывается ощущение, что президент практически не спит.
Всего у Путина шесть двойников, считают любители теорий заговора. У каждого из них свои достоинства – кто-то обладает выдающимися ораторскими способностями, кто-то находится в хорошей физической форме.
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