Поступила свежая информация о зараженных коронавирусом в России

Сообщается, что никто не был заражен. "На сегодняшний день обследуется круг лиц. По части уже пришли результаты – они отрицательные. Сегодня терапия идет в плановом режиме, и противоэпидемические мероприятия проводятся в штатном режиме", – рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко
По словам Мурашко, два пациента, зараженные коронавирусом, находятся на лечении в специальных изолированных блоках.
Стоит отметить, что в настоящее время на Хайнане находятся чуть больше 2500 тысяч российских туристов. Стало известно, что все они будут возвращены чартерными рейсами до 4 февраля. Карантину подвергнутся только туристы с симптомами коронавируса.
Отмечается, что один из заболевших коронавирусом месяц находился в Китае и вернулся в Россию 26 января, второй – 28 января. Оба больных находятся в стабильном состоянии без температуры.
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