Хуже коронавируса: известный врач объявил о новой смертоносной заразе

Ситуацию с коронавирусом можно рассматривать как учения
перед появлением гораздо более серьезной угрозы, считает известный врач
Александр Мясников. 2019-nCoV – довольно "ленивый" вирус и неохотно
передается от человека к человеку, отметил эксперт.
Если даже эту заразу пока не могут остановить, то что человечество может противопоставить новому неизвестному вирусу гриппа, который рано или поздно появится, задается вопросом Мясников. Вакцину от такой напасти можно выработать не ранее, чем за несколько месяцев, написал он в своем телеграм-канале.
Врач напомнил о гриппе "Испанка", от которого в 1919 году только за три месяца умерли более 30 миллионов человек. Общее количество жертв пандемии оценивается в 100 миллионов.
Эксперт усомнился в эффективности мер, принимаемых для предотвращения распространения коронавируса. "Тепловизор на отлете и прилете? Не смешите меня, ну выявили вы заболевшего, ну изолировали всех пассажиров самолета, а ничего, что этот заболевший перед вылетом три часа по аэропорту ходил и заражал окружающих?" – цитирует Мясникова "Царьград".
Относительно благополучный Китай способен принимать адекватные меры для борьбы с коронавирусом. Но с гораздо большими проблемами человечество столкнется, если эпидемия распространится в беднейших странах Азии и Африки, считает доктор.
На 31 января по всему миру подтверждено около 10 тысяч случаев заражения. 213 человек погибли, примерно столько же вылечились. В России случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV пока нет.
На заседании Всемирной организации здравоохранения вспышку эпидемии признали чрезвычайной ситуацией международного значения. В то же время специалисты не видят необходимости в ограничении передвижения людей и товаров из-за коронавируса.
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