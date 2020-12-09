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Минувшая ночь установила температурный рекорд в Москве

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Синоптик центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что ночь с 8 на 9 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура воздуха опустилась до -12 градусов Цельсия.

Рекорд был зафиксирован к концу темного времени суток – в 7:00 утра. Специалисты прогнозируют, что в среду днем в столице будет до -6 градусов мороза. Небо будет практически чистым, а на дорогах сохранится гололедица, сообщает телеканал "360".


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Автор: 9 декабря 2020, 10:15 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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