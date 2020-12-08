Объявлена новая высота Эвереста

Министры иностранных дел Китая и Непала выступили с совместным заявлением по поводу изменения высоты Эвереста. Высочайшая вершина в мире теперь составляет 8848,86 метра, передает сайт VSE42.RU. Ранее считалось, что гора возвышается над уровнем моря на 8848 метров.
Однако после мощного землятресения китайская сторона посчитала, что Эверест стал меньше почти на два метра. Совместная работа экспертов показала, что гора только подросла.
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