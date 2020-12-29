Синоптик пообещала москвичам "не очень приятную" погоду на Новый год

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова прогнозирует нетипичную для столичного региона погоду 31 декабря. Синоптик сообщила, что в последний день 2020 года в Москве и Московской области будет необычайно тепло.
По словам Поздняковой, температура воздуха в четверг будет "не очень приятной" и повысится до 1 градуса тепла. На небе будет облачно, местами ожидаются осадки в виде мокрого дождя, чередующегося со снегом. В новогоднюю ночь температура будет колебаться в диапазоне от -1 градуса мороза до 1 градуса тепла, при этом осадки продолжатся, сообщает RT.
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