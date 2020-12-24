Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сделала прогноз погоды в столичном регионе на конец текущей недели. Эксперт считает, что уже в пятницу в Москве и Московской области ожидаются осадки.
Позднякова отметила, что 25 декабря в регионе поднимется сильный ветер и начнётся метель. Снег продолжит выпадать и в субботу, но ветер ослабнет. Дневная температура воздуха составит от -3 до -1 градусов мороза, а ночная – до -6 градусов. В воскресенье днём похолодает до -5 градусов, а ночью – до -8, передаёт RT.
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