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Названа причина смерти создателя "Ну, погоди!" Александра Курляндского

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Один из создателей культового российского мультфильма "Ну, погоди!", писатель и сценарист Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. О смерти драматурга сообщили его близкие в понедельник.

Некоторое время после известия о смерти Курляндского причина его кончины не сообщалась. Когда наблюдатели начали подозревать, что Курляндского погубил коронавирус, один из его знакомых решил опровергнуть эти домыслы. Он заявил, что на самом деле причиной смерти писателя стало онкологическое заболевание, сообщает Ura.ru.

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Автор: 21 декабря 2020, 13:28 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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