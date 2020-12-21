Умер создатель легендарного мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский

Известный российский писатель и драматург Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в понедельник его близкие.
Причины смерти писателя пока не разглашаются. Курляндский широко знаменит среди россиян как автор культового мультфильма "Ну, погоди!" о приключениях зайца и преследующего его волка-хулигана. Он писал сценарии для серий с самого первого выпуска. Кроме того, драматург участвовал в создании сценария для известного мультфильма "Возвращение блудного попугая", а многие его произведения были экранизированы в телесериале "Ералаш", сообщает РИА ФАН.
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