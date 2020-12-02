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С фейками нужно бороться на государственном уровне – Марков

С фейками нужно бороться на государственном уровне – Марков

Сергей Марков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Политолог Сергей Марков опознал в материале "Медузы" о ЧВК "Вагнер" фейк и антироссийскую пропаганду. Об этом он заявил изданию "Откровенно.ру".
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К сожалению, в мировой практике нет механизмов контроля над вбросами в СМИ, констатировал политолог. По мнению Маркова, при отсутствии контролирующих механизмов невозможно отследить и проверить все материалы на правдивость. Но при этом он призвал удалять из Сети информационный мусор и заказные публикации.

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Политолог считает, что с таким явлением нужно бороться политическими методами, поскольку за ангажированными изданиями всегда стоит ложь.

Марков также напомнил о том, что не стоит бояться отказаться от спора с либеральными СМИ. Он предложил помечать фейковые материалы штампом "презумпция фейкньюс".

Ранее "Дни.ру" сообщали о самых абсурдных вбросах о ЧВК "Вагнер".

Автор: 2 декабря 2020, 17:03

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