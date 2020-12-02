С фейками нужно бороться на государственном уровне – Марков

К сожалению, в мировой практике нет механизмов контроля над вбросами в СМИ, констатировал политолог. По мнению Маркова, при отсутствии контролирующих механизмов невозможно отследить и проверить все материалы на правдивость. Но при этом он призвал удалять из Сети информационный мусор и заказные публикации.
Политолог считает, что с таким явлением нужно бороться политическими методами, поскольку за ангажированными изданиями всегда стоит ложь.
Марков также напомнил о том, что не стоит бояться отказаться от спора с либеральными СМИ. Он предложил помечать фейковые материалы штампом "презумпция фейкньюс".
Ранее "Дни.ру" сообщали о самых абсурдных вбросах о ЧВК "Вагнер".
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