ФАС России обвинила компанию Google в нарушении закона о рекламе

Московское Управление Федеральной антимонопольной службы обвинила мирового IT-гиганта Google в нарушении российского рекламного законодательства. В надзорном ведомстве установили, что фирма разместила на своем ресурсе рекламу организации, работавшей на всемирном валютном рынке Forex без лицензии.
Речь идет о популярном сервисе Google Adwords, где пользователям демонстрировалось объявление фирмы LegacyFX. Она не получила одобрение Центробанка России и не могла осуществлять в стране финансовую деятельность. При этом УФАС признала распространителем рекламы Google LLC, а заказчиком объявления -ООО "ЭйЭн Ол Нью Инвестментс Бай".
В ведомстве пояснили, что LegacyFX пыталась популяризировать через "Гугл" неких брокеров, которых её представители называли самыми опытными. Однако никаких доказательств этому утверждению не было.
В результате ФАС заключила, что Google LLC нарушила статью 7 Закона о рекламе, а заказчик рекламы – несколько пунктов 5-й статьи того же закона. Представители надзорного органа потребовали от обеих компаний устранить нарушение в течение десяти дней после получения соответствующего предписания. Помимо этого фирмам грозят штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
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