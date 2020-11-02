Блогеров поставили на место

Новосибирская компания ООО "НЛ Континент" (бренд NL International) сумела через суд приструнить некомпетентных блогеров. Все дело в том, что компании устроили настоящую травлю: сразу несколько видеоблогеров методично постили на YouTube ролики, в которых не стеснялись даже переходить на прямые оскорбления.

Например, деятельность компании открыто называли "всероссийской аферой", сотрудников компании обвиняли в "неадекватности", саму компанию и вовсе приравняли к тоталитарной секте. По мнению блогеров, компания предоставляет "ненастоящий, ложный" продукт, который "может нанести вред здоровью".

В общей сложности на YouTube вышло 17 роликов, каждый из которых собрал от 200 тысяч до 3 миллионов просмотров.

К сожалению, обвинения со стороны блогеров, нередко переходящие в откровенный буллинг, сегодня не редкость в Рунете. А вот призвать к ответу любителей злоупотреблять свободой слова можно только через суд. Причем судебные разбирательства зачастую длятся достаточно долго, это дает блогерам некоторую фору. Пока бизнесмены доказывают в суде порочащий характер распространяемой информации, блогеры успевают безнаказанно наклепать еще пару десятков роликов.

Кстати, не исключено, что повышенная активность блогеров в отношении конкретной компании вовсе не бескорыстна. Столь слаженные и массовые нападки в Сети вполне могут спонсировать нечистые на руку конкуренты, особенно учитывая, что выйти на истинных заказчиков подобных акций, как правило, практически невозможно без проведения полноценного расследования.

Но случай с компанией NL International – это история о справедливости со счастливым концом.

Юристы компании вели подготовку к делу около полугода: детально изучили актуальную судебную практику, собрали сертификаты качества продукции и провели экспертизу высказываний блогеров с привлечением экспертов-лингвистов. Как утверждают в компании, материалы дела составили 7 увесистых томов по 150 листов документации в каждом.

Согласно принятой процедуре, представители органов внутренних дел также направили официальный запрос руководству платформы YouTube с просьбой установить личность авторов видеороликов для того, чтобы направить им повестку. Однако оказалось, что идентифицировать блогеров невозможно, поскольку в YouTube не зафиксированы такие данные. Получается, что люди, которых мы привыкли видеть на экранах компьютеров, далеко не всегда регистрируют каналы под собственным именем и с точки зрения закона являются вымышленными телевизионными персонажами, а не реальными людьми.

Затем дело было направлено в Арбитражный суд Новосибирской области, где рассмотрение было проведено в полном соответствии с порядком, заявленном в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 № 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц".

Судья Арбитражного суда Новосибирской области Ирина Лузарева рассмотрела все представленные компанией NL International доказательства: заключение лингвистов о воздействии суждений блогеров на потенциальных партнеров и покупателей, а также сертификаты, подтверждающие качество продукции. К слову, мнение блогеров о том, что продукт NL International "оказывает отрицательное воздействие на организм", опровергнуть было проще всего: пищевые продукты в РФ проходят жестко регламентированную законом процедуру, прежде чем получат разрешения на продажу, поэтому у компании есть все необходимые документы по каждому наименованию.

Изучив все материалы дела, суд во время заседания 21 сентября 2020 года постановил, что высказывания блогеров не соответствуют действительности и порочат репутацию компании – ведь, согласно презумпции о добросовестности компании, любые нападки на бизнес должны быть подкреплены серьезными доказательствами. Суд также признал недопустимым распространение 40 фейков, опубликованных на YouTube. "Оспариваемые заявителем высказывания о деятельности заявителя содержат явные обвинения заявителя в нарушении закона и в непрофессионализме, при этом никаких подтверждений данных высказываний неизвестные лица не приводят", – говорится в судебном решении.

Ни один из блогеров за время, отведенное на оспаривание решения суда, не подал встречную апелляцию, поэтому решение суда вступило в силу 24 октября. Оно и понятно: громкие заявления делать легко, а вот доказать, например, что компания "реализует негодный продукт" или что политика компании "построена на обмане и человеческой жадности", сложнее. Ведь подобные утверждения, по сути, не что иное, как обычные оскорбления, а отнюдь не эксклюзивные факты, как это пытаются представить горе-расследователи. Кстати, суд целиком и полностью встал на сторону представителей NL International, подтвердив, что распространенная в роликах информация "не является оценочным суждением или предположениями, а выступает в качестве утверждения о фактах".

Между тем настоящие факты говорят о том, что компания NL International является одним из самых заметных производителей функционального питания, БАД и продуктов для снижения веса на рынке. Да, действительно, распространение продуктов компании происходит по системе многоуровневого маркетинга (MLM-система: multilevel marketing).

Компания NL International и ее продукция сертифицирована по международному стандарту ISO 22000:2018 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Стоит отметить, что в Новосибирске процент пищевых производственных компаний, которые имеют сертификат ISO небольшой – около 5%.

Заметим, что подобная бизнес-модель хорошо известна уже многие десятилетия и активно используется производителями косметики, бытовой техники, здорового питания и др. Остается только предположить, что создатели роликов настолько переусердствовали в своем стремлении очернить бизнес компании, что даже не потрудились провести хотя бы самый поверхностный факт-чекинг.

"Мы вкладываем все силы в развитие: на сегодня у компании продвинутые технологии производства. Мы уверены в качестве продукта, потому что мы производим его из лучшего сырья, – отмечает президент NL International Дмитрий Хохлов. – И нам очень жаль, что блогеры, не разобравшись в том, что мы делаем, публикуют недостоверную информацию, которая вводит в заблуждение наших потребителей и партнеров. Ведь мы открыты для общения, готовы дать по запросу любые данные. Приходите, спрашивайте. Мы все расскажем!"

Сейчас в обществе все громче слышны дискуссии о том, что блогеры уже готовы заменить собой традиционные СМИ и что контент, публикуемый на персональных страницах в интернете, оказывается ярче, интереснее, эксклюзивнее. Только вот какова цена этой яркости? Традиционные СМИ, напомним, действуют в четких законодательных рамках, а публикация сомнительной информации запросто может стоить им лицензии. За рубежом аналогичные правила уже давно действуют и для блогеров. Так что судебные иски, опровержения, взыскание морального вреда и удаление недостоверной информации – привычные правила игры для западных интернет-расследователей. Заметим, что тот же YouTube, на котором размещались оскорбительные ролики российских блогеров, последние несколько лет серьезно ужесточил политику в отношении защиты авторских прав, а также требований к контенту, предназначенному для детей.

В России пока, к сожалению, блогеры работают в правовом вакууме. Несколько лет назад у нас предприняли попытку наладить законодательное регулирование в этой сфере и в закон ввели само понятие "блогер", Роскомнадзору предписали вести соответствующий реестр. Однако в итоге эксперимент был признан неудачным.

В результате от деятельности зарвавшихся блогеров страдают даже их добросовестные коллеги. Получается, зачем дорожить репутацией, проверять информацию, если сделать имя и собрать лайки можно на дешевом хайпе. К ответственности же горе-расследователей привлекают крайне редко, и касается это в основном каких-то уж очень громких дел, как, например, наделавший много шума скандал Алишера Усманова с Алексеем Навальным. Или дело Тинькофф банка против блогеров Михаила Печерского и Алексея Псковитина.

Судя по всему, ждать появления четко прописанных и действительно работающих законодательных механизмов в России придется еще долго. Так что на сегодняшний день справедливое судебное разбирательство оказывается единственной возможностью защититься от травли в Сети. Хотелось бы надеяться, что очень скоро дела, подобные NL International, перестанут быть экзотикой для российской судебной системы. Возможно, в будущем очередной интернет-расследователь десять раз подумает и все перепроверит, прежде чем решится опубликовать очередные псевдоразоблачения.