Блогеров поставили на место

Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Понедельник
2 ноября
Лента новостей
10:29
В Сирии готовится новая провокация
10:29
"Потрясающее сходство!": люди поздравляют счастливую вдову Этуша
10:17
Первый канал оказался в центре скандала с домогательствами к школьницам: Как низко вы упали
10:07
18 квартир: Дрожжина и Цивин обогатились за счет старых артистов
10:04
Зеленский обвинил "темные силы" в попытке устроить контрреволюцию на Украине
10:02
Сноуден рассказал о желании получить гражданство России
09:25
"Возможны проблемы с зачатием ребенка": сексолог поставил диагноз повзрослевшей дочке Началовой
09:21
Тина Канделаки планирует обратиться к суррогатной матери
08:43
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
08:42
В России предложили возмещать расходы на тесты на коронавирус
08:38
Раскрыт секрет оранжевой папки Владимира Путина
08:31
Некрасиво шутил и прихватил падчерицу за зад: грязные подробности развода Ольги Кабо
06:37
"Для меня это норма": Тюльпанова о многочисленных пластических операциях
04:17
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 ноября 2020 года
02:09
Скандальному поведению Гогена Солнцева нашли объяснение
00:21
Эксперт о жизни Федункив с мужем-наркоманом: Она хотела доказать всему миру
00:01
Похоронившая актера Числова престарелая мать пропала без вести
22:13
"Угадал твой тариф?": Тимати набросился на бывших коллег с громкими обвинениями
20:03
Ягудин защитил опозорившуюся Бузову от разъяренной толпы
18:07
Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
18:02
В "Артеке" начался финал конкурса для школьников "Большая перемена"
17:22
Популярная российская певица попала в жуткую аварию
17:13
Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
16:50
Рыбин и Сенчукова устроили роскошный праздник с гостями в разгар пандемии коронавируса
16:11
"Запустили конвейер": экс-супруга Григорьева-Апполонова показала округлившийся живот
15:54
Рассекретившая свой доход Седокова отпугнула ухажера со скромной зарплатой
15:48
Нужна помощь полиции: близкие бьют тревогу из-за пропажи Губина
15:40
"Недавно крестили": Маликов впервые рассказал о маленькой дочери
15:39
Актриса фильма "А зори здесь тихие..." умерла от коронавируса
14:53
Ясновидящая мать Влада Кадони объявила о пополнении в семье
14:07
Кому достанутся 300 миллионов долларов Шона Коннери
14:07
"Неудачная пародия": Николай Басков стал копией голливудской звезды
13:58
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
13:16
Татьяна Буланова вывела в свет тайного возлюбленного
13:12
Молодая жена Петросяна сделала неожиданное признание
13:12
Обнищавший экс-супруг Апиной борется за жизнь
13:07
Судебные приставы ищут Элджея из-за долга в миллион рублей
12:39
В Мытищах взорвался газовый балон
12:31
Травма и тяжелый разрыв: Жанна Фриске предчувствовала свою смерть
12:23
Гном Гномыч восстал против Рудковской и Плющенко
11:51
Ольга Бузова распласталась на льду ради высокой оценки судей
11:38
В деле Дрожжиной и Цивина произошел неожиданный поворот
11:32
"Очень сложно": Боярский внезапно разрыдался на публике
11:31
Эксперт объяснил роль силовиков в падении режима Лукашенко
11:25
Новая избранница делит многомиллионное имущество ради Жигунова
10:56
Участницы образовательной программы "Женщина-лидер" презентовали проекты в рамках подготовки к Евразийскому женскому форуму
10:51
"Время не лечит": ведущая "Спокойной ночи, малыши!" о смерти сына
10:40
"Поболит и все пройдет": любовница странно обратилась к Тарзану
10:20
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
08:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 ноября 2020 года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В речи Лукашенко нашли сходство с "диктатором из 1945-го": Его лучшее будущее – камера в Гааге
Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
Лукашенко об оппозиции Белоруссии: Раздрай начался
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
Общество
Блогеров поставили на место

Блогеров поставили на место

Фото: pixabay.com
Новосибирская компания ООО "НЛ Континент" (бренд NL International) сумела через суд приструнить некомпетентных блогеров. Все дело в том, что компании устроили настоящую травлю: сразу несколько видеоблогеров методично постили на YouTube ролики, в которых не стеснялись даже переходить на прямые оскорбления.
прочитано 178 раз

Например, деятельность компании открыто называли "всероссийской аферой", сотрудников компании обвиняли в "неадекватности", саму компанию и вовсе приравняли к тоталитарной секте. По мнению блогеров, компания предоставляет "ненастоящий, ложный" продукт, который "может нанести вред здоровью".

В общей сложности на YouTube вышло 17 роликов, каждый из которых собрал от 200 тысяч до 3 миллионов просмотров.

К сожалению, обвинения со стороны блогеров, нередко переходящие в откровенный буллинг, сегодня не редкость в Рунете. А вот призвать к ответу любителей злоупотреблять свободой слова можно только через суд. Причем судебные разбирательства зачастую длятся достаточно долго, это дает блогерам некоторую фору. Пока бизнесмены доказывают в суде порочащий характер распространяемой информации, блогеры успевают безнаказанно наклепать еще пару десятков роликов.

Кстати, не исключено, что повышенная активность блогеров в отношении конкретной компании вовсе не бескорыстна. Столь слаженные и массовые нападки в Сети вполне могут спонсировать нечистые на руку конкуренты, особенно учитывая, что выйти на истинных заказчиков подобных акций, как правило, практически невозможно без проведения полноценного расследования.

Но случай с компанией NL International – это история о справедливости со счастливым концом.

Юристы компании вели подготовку к делу около полугода: детально изучили актуальную судебную практику, собрали сертификаты качества продукции и провели экспертизу высказываний блогеров с привлечением экспертов-лингвистов. Как утверждают в компании, материалы дела составили 7 увесистых томов по 150 листов документации в каждом.

Согласно принятой процедуре, представители органов внутренних дел также направили официальный запрос руководству платформы YouTube с просьбой установить личность авторов видеороликов для того, чтобы направить им повестку. Однако оказалось, что идентифицировать блогеров невозможно, поскольку в YouTube не зафиксированы такие данные. Получается, что люди, которых мы привыкли видеть на экранах компьютеров, далеко не всегда регистрируют каналы под собственным именем и с точки зрения закона являются вымышленными телевизионными персонажами, а не реальными людьми.

Затем дело было направлено в Арбитражный суд Новосибирской области, где рассмотрение было проведено в полном соответствии с порядком, заявленном в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 № 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц".

Судья Арбитражного суда Новосибирской области Ирина Лузарева рассмотрела все представленные компанией NL International доказательства: заключение лингвистов о воздействии суждений блогеров на потенциальных партнеров и покупателей, а также сертификаты, подтверждающие качество продукции. К слову, мнение блогеров о том, что продукт NL International "оказывает отрицательное воздействие на организм", опровергнуть было проще всего: пищевые продукты в РФ проходят жестко регламентированную законом процедуру, прежде чем получат разрешения на продажу, поэтому у компании есть все необходимые документы по каждому наименованию.

Изучив все материалы дела, суд во время заседания 21 сентября 2020 года постановил, что высказывания блогеров не соответствуют действительности и порочат репутацию компании – ведь, согласно презумпции о добросовестности компании, любые нападки на бизнес должны быть подкреплены серьезными доказательствами. Суд также признал недопустимым распространение 40 фейков, опубликованных на YouTube. "Оспариваемые заявителем высказывания о деятельности заявителя содержат явные обвинения заявителя в нарушении закона и в непрофессионализме, при этом никаких подтверждений данных высказываний неизвестные лица не приводят", – говорится в судебном решении.

Ни один из блогеров за время, отведенное на оспаривание решения суда, не подал встречную апелляцию, поэтому решение суда вступило в силу 24 октября. Оно и понятно: громкие заявления делать легко, а вот доказать, например, что компания "реализует негодный продукт" или что политика компании "построена на обмане и человеческой жадности", сложнее. Ведь подобные утверждения, по сути, не что иное, как обычные оскорбления, а отнюдь не эксклюзивные факты, как это пытаются представить горе-расследователи. Кстати, суд целиком и полностью встал на сторону представителей NL International, подтвердив, что распространенная в роликах информация "не является оценочным суждением или предположениями, а выступает в качестве утверждения о фактах".

Между тем настоящие факты говорят о том, что компания NL International является одним из самых заметных производителей функционального питания, БАД и продуктов для снижения веса на рынке. Да, действительно, распространение продуктов компании происходит по системе многоуровневого маркетинга (MLM-система: multilevel marketing).

Компания NL International и ее продукция сертифицирована по международному стандарту ISO 22000:2018 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Стоит отметить, что в Новосибирске процент пищевых производственных компаний, которые имеют сертификат ISO небольшой – около 5%.

Заметим, что подобная бизнес-модель хорошо известна уже многие десятилетия и активно используется производителями косметики, бытовой техники, здорового питания и др. Остается только предположить, что создатели роликов настолько переусердствовали в своем стремлении очернить бизнес компании, что даже не потрудились провести хотя бы самый поверхностный факт-чекинг.

"Мы вкладываем все силы в развитие: на сегодня у компании продвинутые технологии производства. Мы уверены в качестве продукта, потому что мы производим его из лучшего сырья, – отмечает президент NL International Дмитрий Хохлов. – И нам очень жаль, что блогеры, не разобравшись в том, что мы делаем, публикуют недостоверную информацию, которая вводит в заблуждение наших потребителей и партнеров. Ведь мы открыты для общения, готовы дать по запросу любые данные. Приходите, спрашивайте. Мы все расскажем!"

Сейчас в обществе все громче слышны дискуссии о том, что блогеры уже готовы заменить собой традиционные СМИ и что контент, публикуемый на персональных страницах в интернете, оказывается ярче, интереснее, эксклюзивнее. Только вот какова цена этой яркости? Традиционные СМИ, напомним, действуют в четких законодательных рамках, а публикация сомнительной информации запросто может стоить им лицензии. За рубежом аналогичные правила уже давно действуют и для блогеров. Так что судебные иски, опровержения, взыскание морального вреда и удаление недостоверной информации – привычные правила игры для западных интернет-расследователей. Заметим, что тот же YouTube, на котором размещались оскорбительные ролики российских блогеров, последние несколько лет серьезно ужесточил политику в отношении защиты авторских прав, а также требований к контенту, предназначенному для детей.

В России пока, к сожалению, блогеры работают в правовом вакууме. Несколько лет назад у нас предприняли попытку наладить законодательное регулирование в этой сфере и в закон ввели само понятие "блогер", Роскомнадзору предписали вести соответствующий реестр. Однако в итоге эксперимент был признан неудачным.

В результате от деятельности зарвавшихся блогеров страдают даже их добросовестные коллеги. Получается, зачем дорожить репутацией, проверять информацию, если сделать имя и собрать лайки можно на дешевом хайпе. К ответственности же горе-расследователей привлекают крайне редко, и касается это в основном каких-то уж очень громких дел, как, например, наделавший много шума скандал Алишера Усманова с Алексеем Навальным. Или дело Тинькофф банка против блогеров Михаила Печерского и Алексея Псковитина.

Судя по всему, ждать появления четко прописанных и действительно работающих законодательных механизмов в России придется еще долго. Так что на сегодняшний день справедливое судебное разбирательство оказывается единственной возможностью защититься от травли в Сети. Хотелось бы надеяться, что очень скоро дела, подобные NL International, перестанут быть экзотикой для российской судебной системы. Возможно, в будущем очередной интернет-расследователь десять раз подумает и все перепроверит, прежде чем решится опубликовать очередные псевдоразоблачения.

Автор: 2 ноября 2020, 10:26

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
Эксперт объяснил роль силовиков в падении режима Лукашенко
Не наша война: почему России не нужно вмешиваться в конфликт в Карабахе

Шоу-бизнес

"Потрясающее сходство!": люди поздравляют счастливую вдову Этуша
Первый канал оказался в центре скандала с домогательствами к школьницам: Как низко вы упали
18 квартир: Дрожжина и Цивин обогатились за счет старых артистов
"Возможны проблемы с зачатием ребенка": сексолог поставил диагноз повзрослевшей дочке Началовой

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права

Певица ревностно отнеслась к исполнению

Шоу-бизнес

Эксперт о жизни Федункив с мужем-наркоманом: Она хотела доказать всему миру

Почему звезда "Реальных пацанов" не бросала супруга

Шоу-бизнес

Скандальному поведению Гогена Солнцева нашли объяснение

У шоумена было тяжелое детство

Шоу-бизнес

"Для меня это норма": Тюльпанова о многочисленных пластических операциях

Звезда "Инстаграм" постоянно "кроит" свое лицо и тело

Гороскоп

Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+