В Чебоксарах задержали жарившего сосиски на Вечном огне мужчину

Полиция задержала мужчину, который жарил сосиски на Вечном огне у Монумента Воинской Славы в Чебоксарах. Процесс приготовления блюда был снят на камеру и опубликован в Сети, и вскоре обрел популярность.
Хулиганом оказался 23-летний местный житель, который рассказал стражам порядка, что работает татуировщиком. Однако, судя по видеоролику, вместе с ним над памятником надругался еще один человек. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает RT.
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