Назван самый матерящийся город России

Город Дно Псковской области стал самым матерящимся городом России. Его уроженцы чаще остальных использовали бранную лексику в Сети.
На втором месте антирейтинга с большим отрывом по частоте использования мата жителями оказался Краснодар. А тройку лидеров замыкает Москва. Аналитики отметили, что в 2020 году количество нецензурных ругательных слов выросло почти вдвое. Такую тенденцию эксперты связывают с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Двадцатник
Справедливость есть ?
Мой ник
Зверушки
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Подмышки
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Гименопластика
Блогер умер от короны
Короновирус и обояние