В США муж и жена прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Супруги Джек и Харриет Моррисон скончались в один день в доме престарелых в городе Сент-Луис, штат Миссури, куда переехали из-за проблем со здоровьем. Они ушли из жизни с разницей в несколько часов, сообщает РИА ФАН.
Джеку было 86 лет, а его жене – 83 года. Их кровати находились рядом, поэтому супруги могли держаться за руки. Западные СМИ пишут, что Моррисоны познакомились в 1955 году, их первое свидание прошло в Хеллоуин. У пары есть два сына.
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