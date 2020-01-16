"Величайшее преступление": Гордон закатил русофобскую истерику после слов Путина

На Украине продолжается бурление, вызванное защитой исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, о которой заговорил президент России Владимир Путин. В частности, украинский журналист Дмитрий Гордон закатил настоящую русофобскую истерику, едва разговор коснулся этой темы.

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