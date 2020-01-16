"Величайшее преступление": Гордон закатил русофобскую истерику после слов Путина

Высказывания Владимира Путина о некоторых обстоятельствах Второй Мировой войны вызвали бурную реакцию, в первую очередь, среди тех политиков, которые чувствуют свою преемственность с сотрудничавшими с немецкими захватчиками коллаборационистами. Многие эксперты, в том числе и украинские, поспешили занять точку зрения, противоположную российской.
Среди них, в частности, оказался экономист Андрей Илларионов, который в словах Владимира Путина о необходимости защиты исторической правды по каким-то причинам разглядел подготовку к "новому походу на Украину". В ответ на это замечание украинский журналист Дмитрий Гордон рассыпался в комплиментах Андрею Илларионову, которого он охарактеризовал как выдающегося современного мыслителя и философа.
Соответствующий отрывок из программы "Персонально ваш" на радио "Эхо Москвы" журналист опубликовал на своем ютуб-канале. Дмитрий Гордон добавил, что полностью согласен с точкой зрения экономиста. Поспешил он и поделиться своим ценным мнением, начав, по уже устоявшейся среди некоторых украинских экспертов традиции, с русофобского выпада.
"Вопрос к российскому руководству. Что Россия изобрела в мировом плане? Может, лекарство от рака, может, айфон, может, компьютеры, может, какие-то другие вещи? Благодаря чему российский мир в чем-то продвинулся? Нет такого ничего!", – сорвался Дмитрий Гордон.
С присущей украинскому журналисту горячностью он раскритиковал и гордость россиян по той жертвы, которую их предки принесли ради победы над нацизмом. "Героизм достигался ценой заваливания трупами советских солдат несчастных немцев, которые совершенно ошалевали от того, что им приходится стрелять по людям, которые идут с деревянными винтовками, зачастую, по минным полям", – поделился он.
Однако настоящее откровение эксперт приберег напоследок. "Вторая мировая война – это величайшая трагедия и величайшее преступление перед человечеством двух совершенно равных негодяев – Гитлера и Сталина", – заявил Дмитрий Гордон.
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