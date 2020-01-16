Дмитрий Гордон заявил об угрозе Владимиру Зеленскому сойти с ума

Украинский журналист не жалеет красок и сильных эпитетов, когда живописует своей аудитории ужасы и проблемы, якобы имеющиеся или бывшие когда-то в прошлом в России. Вместе с этим, говоря о Владимире Зеленском, он куда как более осторожно подбирает слова и в целом настроен более благожелательно.
В частности в эфире программы "Персонально ваш" на радио "Эхо Москвы" Дмитрий Гордон с удовольствием обсудил детали сомнительного поведения первого президента России Бориса Ельцина. Дескать, заступив на должность главы государства, тот был "нормальным человеком", однако с течением времени ситуация изменилась.
"Люди, которые видели подобное в первый раз – они плакали. Они не представляли, что первое лицо России может вести себя таким образом", – процитировал Дмитрий Гордон первого президента Украины Леонида Кравчука. Тот, по признанию журналиста, делился с ним своими впечатлениями от вида пьяного Бориса Ельцина.
Такой же опыт, уверен Дмитрий Гордон, есть и у Владимира Зеленского. "Он очень часто принимал участие в празднованиях дней рождений и корпоративов, на которых люди, бывшие президентами, вели себя не по-человечески, а некоторые – просто по-скотски. Он это видел", – подчеркнул журналист.
И именно память об этом зрелище, считает Дмитрий Гордон, должна уберечь Владимира Зеленского от угрозы потери связи с реальностью. Еще одним оберегом для украинского лидера, добавил он, является его связь с собственной семьей.
Дмитрий Гордон подчеркнул, что Владимир Зеленский вырос в крайне интеллигентной семье. Его отец до сих пор преподает в университете. Родители строго следят за своим сыном, а он, в свою очередь, боится их подвести.
Таким нехитрым образом Дмитрий Гордон попытался убедить слушателей радиостанции "Эхо Москвы" в том, что Владимиру Зеленскому не угрожает перспектива сойти с ума от навалившейся на его плечи власти. Ну а что в его позиции больше – желания польстить президенту Украины или обругать Россию и ее политиков, как прошлых, так и нынешних – каждый может решить сам.
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