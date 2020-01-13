В Кремле обнародовали редкие кадры с Путиным

В подборку вошли самые разные кадры. Пользователи могут увидеть, как глава государства встречался с лидерами других стран в неформальной обстановке, посещал разные мероприятия и другие события из жизни Владимира Путина.
Как сообщает телеканал "360" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это не хроника. В подборку вошли наиболее яркие фотографии и видеозаписи прошлых лет. Он добавил, что часть архива опубликована впервые.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Бабищи
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Третья мировая война будет или нет?