Стало известно об отмене публичных выступлений Путина

Владимир Путин отменил все публичные мероприятия на ближайшие дни, передает телеканал "Царьград" со ссылкой на журналистов кремлевского пула РИА Новости. Они объяснили, что это связано с подготовкой президента России к посланию Федеральному собранию. Оно запланировано на 12:00 мск 15 января и состоится в Центральном выставочном зале Манежа.
Отмечается, что в рамках подготовки к обращению Владимир Путин провел рабочее совещание. В нем приняли участие руководитель Администрации президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, зампредседателя правительства Татьяна Голикова, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин и другие официальные лица.
"Обсуждался широкий спектр тем послания. Внимание уделялось отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки", – говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
У Путина в ближайшие дни не будет публичных мероприятий, он готовится к посланию.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 13, 2020
Сегодня он провел совещание с Вайно, Силуановым, Громовым, Кириенко, Голиковой, Белоусовым, Орешкиным, Собяниным и Мишустиным.
Обсуждались «отдельные вопросы, требующие дополнительной проработки» pic.twitter.com/HNMZu7zF0v
Согласно опубликованному на сайте президента России списку журналистов, аккредитованных для освещения ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию, право присутствовать на мероприятии получили 885 работников СМИ.
Владимир Путин провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке Послания: «Обсуждался широкий спектр тем Послания. Внимание уделялось отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки» pic.twitter.com/RbuxsAWf6k— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 13, 2020
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