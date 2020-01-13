Вирус из Китая двинулся дальше

Теперь болезнь вышла за пределы КНР. В Таиланде такой же диагноз поставили 61-летней женщине. Оказалось, пенсионерка является уроженкой Уханя. Опасный вирус она, судя по всему, привезла с родины.
Отметим, что в Китае число зараженных растет в геометрической прогрессии. По последним данным, их уже около 60 человек.
Долгое время медики разводили руками, не понимая, что спровоцировало эпидемию. Как оказалось, все дело в новом штамме коронавируса.
Примечательно, что специалисты еще не нашли вакцины от опасного вируса, поэтому люди начинают умирать. Два дня назад была зафиксирована первая смерть, сообщает "Царьград".
"Вы понимаете, что это все детский лепет? Что мы сидим на пороховой бочке?! Что эпидемия, аналогичная свиному гриппу Н1N1, что в 1919-м унес 5% человеческой популяции, может повториться завтра или послезавтра?!" – негодует врач Александр Мясников.
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