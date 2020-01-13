Верблюд остановил поезд под Астраханью

Инцидент произошел на перегоне Кигаш – Разъезд №2. Упрямец не обращал внимания на сигналы машиниста и бежал сначала со скоростью 22 километра в час, а затем 13 километров в час, передает "ТВ Центр".
У некоторых возникло опасение, что верблюд вообще может лечь и перекрыть путь, сообщает РИА ФАН. В результате поезд приехал в пункт назначения на 44 минуты позже, передает РИА ФАН.
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