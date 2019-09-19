"Перешли на новый уровень": украинских военных поймали за грабежом в Донбассе

Последние новости показывают, что ситуация в Донбассе стабилизировалась. Подконтрольные Киеву силовики не частят с провокациями, а также не предпринимают активных наступательных действий. Однако, вместе с этим, они серьезно ухудшают жизнь местного населения.
"Эта бригада совсем недавно пришла на смену 24-й бригаде, но уже успела наделать много шума среди местных жителей. Начав с разбора на стройматериалы хозяйственных построек, они перешли на новый уровень", – во время традиционного брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов.
По его словам, украинские военнослужащие почувствовали свою безнаказанность и практически в открытую начали грабить местное население. Особое внимание, добавил Ринат Айгистов, подконтрольные Киеву силовики уделяют ночным магазинам. Для борьбы с ними местной администрации пришлось ввести в район полк патрульной службы "Днепр-1" Национальной полиции МВД.
Сообщается, что в городе Красногоровка военные 28-й бригады разграбили магазин и избили продавца. Аналогичный случай произошел в городе Счастье.
Материал дополняется.
Популярные темы форума
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Дочки ....матери