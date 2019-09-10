Россиян предупредили о страшной опасности

Сообщение зарубежных СМИ о том, что из России был эвакуирован высокопоставленный сотрудник американской разведки, вызвало настоящий шпионский скандал. Российские журналисты, проанализировав просочившуюся в открытый доступ информацию, пришли к выводу, что речь идет об Олеге Смоленкове, бывшем работнике администрации президента.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что этот человек действительно занимал соответствующую должность, однако несколько лет назад был уволен в соответствии с внутренними распоряжениями. Официальный представитель Кремля добавил, что к категории высших должностных лиц Олег Смоленков не относился.
"Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю. Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее – это, сами понимаете, такой жанр Pulp Fiction – "Криминального чтива", – цитирует RT Дмитрия Пескова.
ПЕСКОВ:— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 10, 2019
Я не могу вам подтвердить или опровергнуть был Смоленков агентом или нет. Он действительно работал в администрации президента, но несколько лет назад был уволен.
Впрочем, эксперты считают, что опасность встретить на своем пути шпиона грозит не только служащим в высших эшелонах власти. "Многие считают, что шпионы обязательно должны быть связаны с политикой, однако это не так. Их стараются внедрить практически во все сферы общественной жизни", – цитирует URA.Ru историка спецслужб Андрея Ведяева.
По его словам, агенты иностранных разведок могут трудиться в СМИ, на предприятиях военной отрасли, в экологических организациях и высших учебных заведениях. Впрочем, разводить шпиономанию эксперт не советует.
"Надо понимать, что шпион – это не человек в черном плаще, который выходит ночью с фонарем в руках. Внешне это ничем не выдающиеся люди, которые живут, казалось бы, обычной жизнью. Рядовой гражданин никогда даже не догадается, что рядом с ним – агент", – рассказал Андрей Ведяев.
Выискивать и разоблачать шпионов, работающих на благо других стран под видом честных трудящихся, он предлагает не простым россиянам, а специалистам. Заниматься этим должна контрразведка, напомнил историк спецслужб.
СМИ выясни, что эвакуированным из России шпионом США был сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков. В 2017 он с женой и тремя детьми выехал в Черногорию и исчез. Есть информация о приобретении Смоленковым дома за 925 тысяч долларов в Стаффорде (в штате Вирджиния). pic.twitter.com/mprIjDNeKi— Фрунзик Фррр (@frunzik_frunz) September 10, 2019
Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы эвакуировали из России "высокопоставленного осведомителя". Сделано это было якобы из опасений раскрытия "крота" из-за небрежного отношения Дональда Трампа к секретной информации.
Публикация вызвала настоящий шпионский скандал в России. Журналисты принялись гадать, кто мог скрываться под маской высокопоставленного осведомителя. В СМИ появилась информация, что речь в сюжете CNN могла идти об Олеге Смоленкове, который в 2017 году вместе с семьей покинул страну и не возвращался.
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