Федеральные каналы прервали вещание из-за штормового предупреждения

Федеральные телеканалы прервали вещание, чтобы сообщить жителям Москвы о приближающемся шторме вечером 8 августа. Предупреждение выпустили Первый канал, "Россия 1", ТВЦ, НТВ, "Культура" и МАТЧ ТВ.
"Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны", – приводит официальное сообщение издание "Известия".
Популярные темы форума
Продолжение темы мамы—дочки
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
Главреду
Как переехать жить в Европу?
Обсудим Олю Бузову?
Не делай добра!..
Принят перечень опасных пород собак.
Звездные пенсионеры-мачИ и невозможно привлекательные богачи