Трамп возмутил неуважительным отношением к жене

Тон обсуждению поведения американского лидера задал блогер "Выпускайте кракена", на странице которого в Twitter был размещен отрывок из новостей. "К ноге! Или тонкости общения с женским полом от Дональда Трампа", – озаглавил он ролик.
Часть комментаторов согласились, что подобные жесты более уместны при игре с собаками, но никак не при общении с женой, тем более под прицелами множества камер. Впрочем, кто-то счел, что подобная непосредственность президента США даже в чем-то мила.
Отметим, Дональд Трамп известен своим экстравагантным поведением. Однако ответственность за подобную репутацию несет не только он. Как стало известно, многие американские журналисты специально выискивают скандальные подробности о политике. Даже если таковых нет, то они подают что-то обычное, что делает нынешний глава Белого дома, как из ряда вон выходящее и в высшей степени предосудительное.
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