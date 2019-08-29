"Мало Чернобыля?": на Украине сообщили об угрозе ядерной катастрофы

Украина продолжает воплощать все угрозы для спокойного существования соседних стран. Полноценная гражданская война на европейском континенте, политические кризисы, сменяющие один другой, а также постоянно висящая над страной угроза дефолта. Киев словно служит для других столиц примером того, как не должно быть.
Список опасностей, которые таит в себе Украина, пополнился еще одной, на этот раз уже прямо касающейся всех стран региона. В стране может произойти ядерная катастрофа. Виной всему грубые многочисленные нарушения при ремонте четвертого реактора Запорожской атомной электростанции.
Пугающую информацию в эфире телеканала NewsOne решился обнародовать бывший министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко. Он отметил, что к нему она попала "через пять телефонов, почтовых ящиков и серверов", что несомненно свидетельствует о ее важности.
Запорожская АЭС— Люфт Ганза ���� (@LuftGanza) April 7, 2018
12% нашей электроэнергии pic.twitter.com/Kr4NMlwoxo
"Информация звучит так: комиссия по ядерному регулированию признает, что ремонт проведен с огромными нарушениями ввиду отсутствия запчастей", – цитирует издание "Политнавигатор" Евгения Червоненко. "Это что, к конструктору Lego запчастей нет, или нам мало Чернобыля, или Запорожью мало дыма?" – добавил он.
Примечательно, что это далеко не первое ЧП с участием украинских атомных объектов. Ранее на Южно-Украинской АЭС было обнаружено установленное кем-то из персонала оборудование для майнинга криптовалют. Из-за самовольного вмешательства в электронную архитектуру в Сеть попали секретные сведения о станции.
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