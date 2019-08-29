"Мало Чернобыля?": на Украине сообщили об угрозе ядерной катастрофы

Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne рассказал об угрозе ядерной катастрофы в стране. По его словам, ремонт четвертого реактора Запорожской атомной электростанции был проведен с многочисленными грубыми нарушениями.



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