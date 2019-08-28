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Летние морозы вогнали москвичей в страх

Фото: www.globallookpress.com
Синоптики сообщили, что пора расчехлять джемпера и теплые вещи. Погода стремительно изменится на осеннюю, так как в столичный регион в ближайшее время придут заморозки.
прочитано 256 раз

Сотрудники Гидрометцентра заверили, что осадки маловероятны, но расслабляться не стоит. В столице и Подмосковье будет облачно, что не даст воздуху прогреться. Придется одеваться теплее. 

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В среду 28 августа днем будет сохраняться температура до +17, ночью столбик термометра опустится до -2. Заморозки стоит ожидать не только в Москве, но и в области – на востоке, северо-востоке и северо-западе. В частности, в районе Волоколамска и Клина. Атмосферное давление повысится.

Как сообщает телеканал "360", понижение температуры принесет циклон с берегов Финляндии. Он снова затянет холодный воздух на европейскую территорию. Среда станет самым холодным днем этой недели не только в столице. Под порывами северного ветра окажется большая территория – от севера до Поволжья. Днем столбики термометров не поднимутся выше +14-19.

К выходным станет теплее. Телеканал "Москва 24" сообщает, что уже в пятницу 30 августа воздух прогреется до +23, и такая температура сохранится до воскресенья. Понедельник 2 сентября порадует школьников температурой до +25.

28 августа 2019, 13:41

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