Синоптики назвали самые жаркие дни лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал самые жаркие дни лета. По словам эксперта, в средней полосе России столбики термометров поднимутся до рекордных значений 31 июля и 5 августа.
Что касается декады, самым жарким будет период с 26 июля по 5 августа, уточняет "Российская газета". К этому времени поверхность Земли окончательно прогреется и начнет отдавать тепло атмосфере, сообщает "Царьград".
В приморских городах – в Сочи, Анапе, Ялте – вторая половина августа будет жаркой, а с середины сентября наступит так называемый бархатный сезон, когда температура воздуха и воды сравняется, передает РИА ФАН.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе в столицу придут холода. Ночью температура опустится до +5, в некоторых местах пройдут дожди, уточняет НСН.
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