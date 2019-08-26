День флага на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек

Мероприятия проводились в разных форматах. Гости
празднования приняли участие во флешмобах, концертах, мастер-классах, шествиях
и кинопоказах. Найти себе развлечение по вкусу мог любой желающий вне
зависимости от возраста.
"Около 500 тысяч человек приняли участие в праздновании 350-летия Государственного флага России, которое состоялось на улицах и площадях города, а также в скверах и парках. Там прошли концерты, флешмобы, квесты и представления", – говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Москвы.
Мероприятия прошли на 33 городских площадках. Главной ареной праздника стал проспект Академика Сахарова. Также крупные мероприятия прошли в Парке Победы на Поклонной горе, ВДНХ, в Коломенском, саду "Эрмитаж" и Екатерининском парке.
По данным организаторов, отметить День флага на проспект Академика Сахарова пришли более 110 тысяч человек. На ВДНХ – порядка 100 тысяч, а на Поклонной горе праздновали более 20 тысяч горожан.
Впервые триколор появился на русском военном корабле "Орел" в царствование Алексея Михайловича Романова, полагают историки. Но подлинным "отцом" национального флага исследователи считают Петра I.
В 1705 году будущий император приказал поднимать бело-сине-красный флаг на торговых судах. Монарх начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
Официальный статус триколор приобрел в 1896 году, когда Министерство юстиции постановило считать его национальным флагом. В истории современной России бело-сине-красное полотно было поднято 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве.
Праздник День Государственного флага в России был установлен приказом президента от 20 августа 1994 года. Считается, что белый цвет символизирует благородство и чистоту, синий – верность и честность, а красный - мужество и смелость, а также кровь, пролитую за Россию.
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