День флага на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек

Посвященные Дню флага России праздничные акции в Москве 24 августа посетили около 500 тысяч горожан. Масштабное празднование в честь 350-летия национального триколора прошло на многочисленных площадках как в центре мегаполиса, так и на окраинах столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.



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