День флага на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
партнеры
Понедельник 26 августа
Лента новостей
14:03
Фадеев взорвался из-за грязной вакханалии у Малахова
13:13
Ксения Раппопорт ушла от мужа
12:59
Двуличному Лукашенко припомнили старый грешок
12:46
Пока муж отвернулся: Меланью Трамп застукали за поцелуем с другим (видео)
12:44
Заскучала: жена сбежала из шикарного особняка Леонтьева
12:30
Дима Билан рассказал о суррогатной матери для ребенка
11:56
Николаева заставили на всю страну говорить о расставании с Королевой
11:54
"Мы алкоголики": Охлобыстин сделал шокирующее признание
11:43
В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату
11:38
Перенесшего инфаркт Мамонова ждет новая операция
11:10
Звезды на открытии "Новой волны – 2019"
11:01
Близкий человек откровенно о раке у Заворотнюк
10:49
Трамп разругался с лидерами G7 из-за Путина
10:34
Пошлость и безобразие: Лещенко возмущен трусами на сцене
10:22
Сделано сенсационное заявление о раке у Ротару
10:16
Невнимательный Джонсон рассмешил пожилую жену Макрона (видео)
10:15
Гороскоп на неделю
10:12
Поезд Петербург – Махачкала забросали камнями
10:02
В Сибири увеличилась площадь лесных пожаров
09:48
Безграмотный Зеленский опозорился перед всем миром
09:34
Подробности состояния загремевшего в больницу Меньшикова
08:49
Жасмин отправила дочь в школу за полтора миллиона в год
08:31
"Как отрезало": Дибров с женой попали в жуткую аварию
08:01
"Рак кожи?": народ в ужасе от страшных гематом в интимной зоне у известной певицы
04:08
Более 40 человек отравились на свадьбе в Якутске
00:01
"Заставляете задуматься о важных вещах": Собчак наехала на Лопыреву
22:23
Кожевниковой приписали четвертую беременность
21:15
"Аллегрова была моей первой женщиной": неожиданное признание Крутого
20:04
Гороскоп на сентябрь
17:39
Вскрылся убойный компромат на Порошенко
17:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 августа 2019 года
16:34
"Это такая клоака!": Киркоров резко высказался о шоу-бизнесе
16:19
Отекшая Дубцова сделала признание
15:26
Пенсионерка Пугачева заговорила о невыносимой жизни
15:12
"Вожу чемодан препаратов": Лазарев после смерти Началовой всерьез взялся за здоровье
14:44
"Лера постарела!" – россияне заклевали Кудрявцеву придирками
13:30
"Вот это рухлядь": растолстевшего Домогарова разнесли за внешний вид
12:30
"Я влюбилась в нее": Проскурякова в слезах рассказала о тяжелой утрате
11:26
Внучка Олега Стриженова рассказала о смертельной болезни
11:14
Народ молится за сдавшего после алкоголя Меньшикова
10:28
"Никогда о ней не слышала": Волочкова высмеяла Цымбалюк-Романовскую
08:21
Водонаева высказалась об интиме с известным певцом
07:30
Уход Лукашенко: назван новый президент Белоруссии
06:04
"Весь в папу!": Меладзе показал повзрослевшего сына
04:10
"Идеальная генетика": дочь Маликова раздразнила россиян
02:37
Обнародован трейлер фильма "Леди и бродяга"
00:23
"Тело-скульптура": загорелая Утяшева показалась в купальнике
23:25
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
22:39
Интимное фото Самбурской вызвало переполох
20:16
"У меня сломан нос!": Летучая ошарашила признанием
18:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 августа 2019 года
18:01
"Красавица-разбойница": Бондарчук в эффектном наряде произвела фурор
17:25
Позор: завравшегося Лукашенко разоблачили на всю страну
16:56
Тодоренко раскрыла секрет первой брачной ночи с Топаловым
16:39
"Поз стало больше": исхудавший Эйвазов откровенно о сексе с Нетребко
16:18
Юля забрала к себе: Назарову похоронили рядом с Началовой
16:00
Крутой поставил жирную точку в конфликте с Вайкуле
15:41
Вдова впала в депрессию после смерти Данелии
15:06
Состояние тяжелое: Мамонова экстренно госпитализировали
14:41
"А черной икры не хотите?": требования Повалий стали шоком для организаторов ее концертов
14:22
"Я люблю тебя": Виторган показал фото самого близкого человека
13:48
Задравший нос Зеленский попал в дурацкое положение
13:24
"Секретная миссия!": Николаев сбежал из города без жены и детей
12:44
Народный артист России умер в возрасте 78 лет
12:16
Алибасов высказался о самочувствии Федосеевой-Шукшиной после госпитализации
11:54
"Как лошадь в загоне": танцы Бузовой в ночном клубе подняли на смех
11:23
"Беременна": Боня шокировала народ внешними изменениями
11:08
Разгоряченный Билан не сдержался от вида голых ног Рудковской
10:58
Почему бы и нет: известный певец откровенно о гомосексуализме
10:55
Врачи почти 40 часов спасали инфицированного Михалкова
10:51
Роскошная Пугачева побила бездетную Вайкуле
10:12
Сделано официальное заявление о состоянии Заворотнюк после слухов о раке
09:03
"С виду интеллигентный парень": ряженый участник шоу "Дом-2" публично унизил девушку
07:30
Неблагодарный Лукашенко плюнул в лицо Путину
06:07
Попал на деньги: Шварценеггер оказался в лапах российских коллекторов
04:16
Новый роман?: 20-летняя Кафельникова в откровенном наряде ушла в отрыв с Кридом
02:09
Известная модель предстала голой с поводком на шее
23:57
Зачатие по протоколу: вскрылись постельные тайны Маркл и Миддлтон
21:58
Раздетая Бузова подвергла себя смертельной опасности
21:55
"А кто разрешил вообще?": мать Тимати получила нагоняй из-за фото полуголой внучки
21:55
Россияне вышли из себя из-за фото пустующего Крымского моста
21:46
"Включилась программа уничтожения": озвучены самые тревожные прогнозы для Заворотнюк
21:39
Скончался режиссер фильма "Кому на Руси жить..."
21:25
Запрет на выезд из страны: на успешном лечении Заворотнюк ставят крест
21:02
Три года тюрьмы: Зеленского признали виновным в совершении преступления
20:42
Тарасов прошел процедуру омоложения ради Костенко
20:14
Самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку
19:46
Володин предупредил Европу о рисках от размещения американских ракет
19:38
Найдена причина серьезной болезни 41-летнего Зеленского
19:19
"Безобразие!": Малышевой дали под дых за видео женщины с припадком
19:04
Кто занял место Табакова в сердце Зудиной
19:00
Вынес труп во двор: пенсинер убил собутыльника под Петербургом
18:36
"Размазня сентиментальная": Виктория Боня разрыдалась из-за дочери
18:11
Раскрыта главная ошибка проворовавшегося Порошенко
17:59
Муж Бородиной признался в интиме с проституткой на фоне слухов о разводе
17:32
"Работать, скорее всего, не сможет": заговорили об отмене спектаклей с Заворотнюк после слухов о раке
17:30
Умер один из самых богатых людей мира
17:17
"Лукашенко обречен": рассказавшему о болезни Батьке вынесли вердикт
16:51
Совет на выходные
16:43
"Иной подход": дерзкий план провокатора Трампа провалился
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на сентябрь
Разгоряченный Билан не сдержался от вида голых ног Рудковской
"А черной икры не хотите?": требования Повалий стали шоком для организаторов ее концертов
"Беременна": Боня шокировала народ внешними изменениями
Савченко сообщила об украинизации граждан России
"Аллегрова была моей первой женщиной": неожиданное признание Крутого
Общество

День флага на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Посвященные Дню флага России праздничные акции в Москве 24 августа посетили около 500 тысяч горожан. Масштабное празднование в честь 350-летия национального триколора прошло на многочисленных площадках как в центре мегаполиса, так и на окраинах столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 
прочитано 162 раза

Мероприятия проводились в разных форматах. Гости празднования приняли участие во флешмобах, концертах, мастер-классах, шествиях и кинопоказах. Найти себе развлечение по вкусу мог любой желающий вне зависимости от возраста.

ПО ТЕМЕ

"ЕР" развернула в Севастополе самый большой флаг России

Молодежный фестиваль "PROлето" пройдет на проспекте Сахарова и ВДНХ

"Около 500 тысяч человек приняли участие в праздновании 350-летия Государственного флага России, которое состоялось на улицах и площадях города, а также в скверах и парках. Там прошли концерты, флешмобы, квесты и представления", – говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Москвы.

Мероприятия прошли на 33 городских площадках. Главной ареной праздника стал проспект Академика Сахарова. Также крупные мероприятия прошли в Парке Победы на Поклонной горе, ВДНХ, в Коломенском, саду "Эрмитаж" и Екатерининском парке.

Фото: Сергей Петров/ТАСС

По данным организаторов, отметить День флага на проспект Академика Сахарова пришли более 110 тысяч человек. На ВДНХ – порядка 100 тысяч, а на Поклонной горе праздновали более 20 тысяч горожан.

Впервые триколор появился на русском военном корабле "Орел" в царствование Алексея Михайловича Романова, полагают историки. Но подлинным "отцом" национального флага исследователи считают Петра I.

В 1705 году будущий император приказал поднимать бело-сине-красный флаг на торговых судах. Монарх начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Фото: Сергей Петров/ТАСС

Официальный статус триколор приобрел в 1896 году, когда Министерство юстиции постановило считать его национальным флагом. В истории современной России бело-сине-красное полотно было поднято 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве.

Праздник День Государственного флага в России был установлен приказом президента от 20 августа 1994 года. Считается, что белый цвет символизирует благородство и чистоту, синий – верность и честность, а красный - мужество и смелость, а также кровь, пролитую за Россию.

Автор: 26 августа 2019, 13:24

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Позор: завравшегося Лукашенко разоблачили на всю страну
Задравший нос Зеленский попал в дурацкое положение
Володин предупредил Европу о рисках от размещения американских ракет
"Иной подход": дерзкий план провокатора Трампа провалился

Шоу-бизнес

Бледанс устроила особенному сыну свидание с дочерью Бони
"Опасная вещь": изменившаяся Порошина побежала к врачу после родов
Заскучала: жена сбежала из шикарного особняка Леонтьева
Дима Билан рассказал о суррогатной матери для ребенка

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

Сделано сенсационное заявление о раке у Ротару

Директор певицы расставил все точки над i
Шоу-бизнес

Пошлость и безобразие: Лещенко возмущен трусами на сцене

Артист поделился грустными размышлениями
Шоу-бизнес

"Мы алкоголики": Охлобыстин сделал шокирующее признание

Актер признался в зависимости от спиртного
Шоу-бизнес

Николаева заставили на всю страну говорить о расставании с Королевой

Артисту пришлось вступить в бурную дискуссию

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп на сентябрь
"Включилась программа уничтожения": озвучены самые тревожные прогнозы для Заворотнюк
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

"Построен на костях": заявление о Крымском мосте взбудоражило народ
Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru