"ЕР" развернула в Севастополе самый большой флаг России

В День России активисты Молодежного совета при региональном отделении партии "Единая Россия" вместе с жителями и гостями Севастополя развернули на площадке перед памятником "Солдат и Матрос" самый большой флаг России. В акции приняли участие свыше тысячи человек.

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