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Регионы

"ЕР" развернула в Севастополе самый большой флаг России

Фото: пресс-служба
В День России активисты Молодежного совета при региональном отделении партии "Единая Россия" вместе с жителями и гостями Севастополя развернули на площадке перед памятником "Солдат и Матрос" самый большой флаг России. В акции приняли участие свыше тысячи человек.
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Площадь полотнища длиной 60 и шириной 40 метров составила 2,4 тысячи квадратных метров. Символично, что самый большой флаг России был развернут именно в Крыму.

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 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Как отметил депутат Госдумы, секретарь Севастопольского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Саблин, сегодняшний праздник успел стать привычным для всей страны. "А севастопольцы, ни на день не переставая быть русскими, своим мужеством и патриотизмом пять лет назад сделали этот праздник для Севастополя и Крыма государственным", – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба

Парламентарий добавил, что для Севастополя этот праздник – особый день. Он поздравил жителей города с праздником. "Мы – единая команда вместе со всей нашей необъятной страной. Сегодня мы собрались здесь, у памятника "Солдат и Матрос", потому что это место – символ стойкости и мужества русского народа", – рассказал Дмитрий Саблин.

В мероприятии приняли участие больше тысячи человек. Массовость акции оценил активист Молодежного совета при региональном отделении "Единой России" Денис Холодков.

"Флаг разворачивали как будто всем Севастополем", – заметил он.

Денис Холодков объяснил, почему "Единая Россия" решила развернуть самый большой флаг России именно в этом городе. "Севастополь – это одно из самых великих исторических мест в России", – подчеркнул он.

Также в рамках прошедшего мероприятия Дмитрий Саблин поздравил юных севастопольцев родившихся ровно пять лет назад, 12 июня 2014 года. "Мы сегодня поздравили двух девочек, Еву и Василису. У них сегодня первый в жизни юбилей. Они родились в России", – отметил депутат.

Дмитрий Саблин. Фото: пресс-служба

Дети приняли участие в разворачивании российского флага. "У них совпал личный и государственный праздник. Это очень здорово", – рассказал Саблин. Мероприятие в честь Дня России проходило под аккомпанемент торжественного военного оркестра. Музыканты исполнили гимны Севастополя и России.

Фото: пресс-служба

Автор: Геннадий Куприянов12 июня 2019, 15:31

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Проф. Д. Ш. Сатанюкин
Ответить
Флаг России красный. А это не флаг а огромная влпсовская тряпка. И нет сегодня никакого праздника, потому как 12 июня ещё хуже чем 22-е. Фашистов победили, а буржуйских оккупантов ещё нет.
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