"ЕР" развернула в Севастополе самый большой флаг России
Площадь полотнища длиной 60 и шириной 40 метров составила 2,4 тысячи квадратных метров. Символично, что самый большой флаг России был развернут именно в Крыму.
Как отметил депутат Госдумы, секретарь Севастопольского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Саблин, сегодняшний праздник успел стать привычным для всей страны. "А севастопольцы, ни на день не переставая быть русскими, своим мужеством и патриотизмом пять лет назад сделали этот праздник для Севастополя и Крыма государственным", – подчеркнул он.
Парламентарий добавил, что для Севастополя этот праздник – особый день. Он поздравил жителей города с праздником. "Мы – единая команда вместе со всей нашей необъятной страной. Сегодня мы собрались здесь, у памятника "Солдат и Матрос", потому что это место – символ стойкости и мужества русского народа", – рассказал Дмитрий Саблин.
В мероприятии приняли участие больше тысячи человек. Массовость акции оценил активист Молодежного совета при региональном отделении "Единой России" Денис Холодков.
"Флаг разворачивали как будто всем Севастополем", – заметил он.
Денис Холодков объяснил, почему "Единая Россия" решила развернуть самый большой флаг России именно в этом городе. "Севастополь – это одно из самых великих исторических мест в России", – подчеркнул он.
Также в рамках прошедшего мероприятия Дмитрий Саблин поздравил юных севастопольцев родившихся ровно пять лет назад, 12 июня 2014 года. "Мы сегодня поздравили двух девочек, Еву и Василису. У них сегодня первый в жизни юбилей. Они родились в России", – отметил депутат.
Дети приняли участие в разворачивании российского флага. "У них совпал личный и государственный праздник. Это очень здорово", – рассказал Саблин. Мероприятие в честь Дня России проходило под аккомпанемент торжественного военного оркестра. Музыканты исполнили гимны Севастополя и России.
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