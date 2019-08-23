Севший в кукурузном поле А321 не разрешили выставить в музей

Совершивший аварийную посадку в кукурузном поле Airbus A321 не будет помещен в музей. Об этом заявил глава компании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов, передает телеканал 360.
По его словам, самолет был взят в операционный лизинг и должен быть возвращен владельцам. И даже если Airbus разрешит оставить аварийный борт в России, тот будет уничтожен. "Он поврежден. Какие памятники?"– заметил Скуратов в разговоре с URA.ru.
Популярные темы форума
Батюшка пристает ко мне
Я очень люблю музыку
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Девушка снималась в порно
Что происходит с Джигарханяном?
Животные
Ненавижу свекра
Секс на первом свидании
Ненавижу жмотов