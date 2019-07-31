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Синоптики сообщили о возвращении тепла в Москву

прочитано 206 раз

Сотрудники Гидрометцентра рассказали, когда в Москву вернется тепло. По словам синоптиков, хорошая погода установится в конце следующей недели, передает "Царьград".

Южноевропейский циклон вытеснит "ультраполярное вторжение". "Он принесет и тепло, и свежий воздух средиземноморского происхождения", – цитирует специалиста РИА Новости.  

В среду, 31 июля, в столице ожидается холодная погода, сообщает "Экспресс газета". Температура воздуха составит +12...+14. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+10.

Автор: 31 июля 2019, 11:52

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