Единую электронную очередь в детсады закрепят законодательно
Поправки о законодательном закреплении единой электронной
очереди подготовило правительство. В осеннюю сессию Госдумы единороссы будут
добиваться законодательного регулирования электронной очереди в школы.
"С вводом единой федеральной электронной очереди для записи детей в детские сады многие проблемы, в том числе связанные с коррупционными схемами, многочасовыми очередями, с неравномерностью заполняемости мест, удалось решить", – отметила Аршинова.
По ее словам, законодательное закрепление сделает систему стабильнее, а ее функционирование – эффективнее. Парламентарий напомнила, что единороссы неоднократно поднимали вопрос о введении электронной записи в первые классы школ.
Аршинова отметила, что ежегодно с 1 февраля, когда начинается запись детей в первый класс, в регионах образовываются многочасовые "живые" очереди. Родители вынуждены часами стоять на морозе и мерзнуть, иногда доходит до потасовок.
"Для разрешения данной ситуации целесообразно распространить концепцию внесенного законопроекта об информационной системе доступности дошкольного образования и на запись детей в первые классы школ", – сказала парламентарий.
Единая федеральная электронная очередь для записи в детсады была введена с 1 апреля 2014 года по инициативе "ЕР". Перед этим партийцы провели проверки в регионах. Единороссы следили за системой единой электронной очереди после ее запуска, выявляли ее проблемы, добивались их устранения.
Партпроект "Единой России" "Новая школа" нацелен на поддержку общего, среднего, высшего, а также дополнительного образования. Партийцы содействуют строительству школ, капитальному ремонту учебных заведений, занимаются повышением престижа и статуса профессии учителя. Также единороссы держат на контроле качество и доступность дошкольного образования.
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