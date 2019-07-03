Единую электронную очередь в детсады закрепят законодательно

"Единая Россия" добилась внесения в Госдуму федерального закона, закрепляющего общероссийскую электронную очередь для записи в детсады, действующую с 2014 года. Об этом заявила депутат нижней палаты, координатор партийного проекта "ЕР" "Новая школа" Алена Аршинова.



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