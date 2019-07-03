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Общество

Единую электронную очередь в детсады закрепят законодательно

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
"Единая Россия" добилась внесения в Госдуму федерального закона, закрепляющего общероссийскую электронную очередь для записи в детсады, действующую с 2014 года. Об этом заявила депутат нижней палаты, координатор партийного проекта "ЕР" "Новая школа" Алена Аршинова. 
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Поправки о законодательном закреплении единой электронной очереди подготовило правительство. В осеннюю сессию Госдумы единороссы будут добиваться законодательного регулирования электронной очереди в школы.

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"С вводом единой федеральной электронной очереди для записи детей в детские сады многие проблемы, в том числе связанные с коррупционными схемами, многочасовыми очередями, с неравномерностью заполняемости мест, удалось решить", – отметила Аршинова.

По ее словам, законодательное закрепление сделает систему стабильнее, а ее функционирование – эффективнее. Парламентарий напомнила, что единороссы неоднократно поднимали вопрос о введении электронной записи в первые классы школ. 

Аршинова отметила, что ежегодно с 1 февраля, когда начинается запись детей в первый класс, в регионах образовываются многочасовые "живые" очереди. Родители вынуждены часами стоять на морозе и мерзнуть, иногда доходит до потасовок.

Алена Аршинова. Фото: er.ru 

"Для разрешения данной ситуации целесообразно распространить концепцию внесенного законопроекта об информационной системе доступности дошкольного образования и на запись детей в первые классы школ", – сказала парламентарий.

Единая федеральная электронная очередь для записи в детсады была введена с 1 апреля 2014 года по инициативе "ЕР". Перед этим партийцы провели проверки в регионах. Единороссы следили за системой единой электронной очереди после ее запуска, выявляли ее проблемы, добивались их устранения.

Партпроект "Единой России" "Новая школа" нацелен на поддержку общего, среднего, высшего, а также дополнительного образования. Партийцы содействуют строительству школ, капитальному ремонту учебных заведений, занимаются повышением престижа и статуса профессии учителя. Также единороссы держат на контроле качество и доступность дошкольного образования.

Автор: Иван Поляков3 июля 2019, 18:48

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