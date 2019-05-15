"Единая Россия" создаст условия для комфортного обучения в школах
В ходе массовой проверки школ представители "Единой России" выявили ряд серьезных проблем, связанных с обеспечением учеников качественной питьевой водой, отсутствием отапливаемых санузлов и централизованного отопления. Результаты проверки представили вице-премьеру по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой.
По словам Алены Аршиновой, многие учебные заведения в России находятся в критическом состоянии. "К примеру, в Амурской области в шести школах аварийное состояние имеют несущие конструкции, пищеблок, спортивный зал, а в некоторых случаях и здание школы в целом", – подчеркнула она.
В Омской, Курской, Новгородской и Челябинской областях, в Ямало-Ненецком АО, в Республике Карелия работают учебные заведения, которые не имеют централизованной канализации. В Хабаровском крае в 43 школах можно встретить неотапливаемые туалеты. А в учебных заведениях Красноярского края, Кировской, Челябинской, Томской областей, есть только печное отопление.
Особое внимание эксперты уделили изучению проблемы обеспечения учащихся качественной питьевой водой. В результате проверки выяснилось, что в Кабардино-Балкарской Республике и Томской области качество воды не соответствует нормам. "Из 109 проверенных школ Томской области в двух питьевая холодная вода не соответствует требованиям СанПиН", – отметила член комитета Госдумы.
Еще одним важным пунктом проверки стало подключение к интернету. В ряде российских школ либо отсутствует подключение к сети, либо же скорость интернета остается низкой. "К примеру, в Забайкальском крае из 223 школ в 35 нет интернета. В школах ряда регионов средняя скорость подключения к интернету составляет менее 1 Мбит/с", – добавила Алена Аршинова.
Президент России Владимир Путин дал поручение ускорить работу по созданию комфортных условий для обучения детей в российских школах. По мнению лидера, особое внимание следует уделить вопросу подключения к интернету.
Как утверждают эксперты, наличие высокоскоростного интернета и современного оборудования позволит преподавателям выполнять свои должностные обязанности. Благодаря интернету ученики будут иметь доступ к передовым лекциям известных преподавателей, а также к конкурсам и олимпиадам.
В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" представители "Нашей Школы" планируют решить вопрос по обеспечению школ современным техническим оборудованием и доступом к сети к концу 2021 года. "Дети должны учиться в комфортных условиях, и мы в рамках партпроекта "Новая школа" обеспечим постоянный контроль выполнения мероприятий по устранению в школах проблем отопления, водопровода, канализации и отсутствия высокоскоростного подключения к интернету", – заключила координатор партийного проекта.
Напомним, что президент Владимир Путин в Послании от 20 февраля заявил, что доля учебных заведений с современными условиями обучения выросла с 12% в 2000 году до 85% в 2018. Несмотря на это около двухсот тысяч учащихся до сих пор ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации.
Глава страны настоял на том, чтобы эти проблемы были полностью решены в ближайшие два года. К концу 2021 года все школы России должны иметь доступ не просто в сеть, а к высокоскоростному интернету.
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