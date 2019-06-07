Павел Дуров объявил голодовку ради Telegram

Предприниматель Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что отказался от еды шесть дней назад и пьет исключительно воду. Он надеется, что во время голодовки к нему придут яркие идеи, которые помогут в развитии популярного мессенджера, передает "Царьград".

Создатель социальной сети "ВКонтакте" отметил, что давно старается вести здоровый образ жизни. 15 лет назад Павел Дуров отказался от вредной пищи. "За последние 15 лет у меня в рационе не было ни алкоголя, ни кофеина, ни мяса, ни таблеток, ни фастфуда", – цитирует его телеканал "360". А несколько месяцев назад предприниматель перестал есть продукты, содержащие глютен и фруктозу, подчеркивает Пятый канал.