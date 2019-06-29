Москвичей предупредили об экстренном ухудшении погоды

Экстренное предупреждение объявлено в Москве и области из-за ухудшения погодных условий. Как говорится в сообщении МЧС, жителей столицы ожидает ливни и усиление ветра.
В частности, порывы могут достигать 13-18 м/с. Горожанам советуют по возможности не выходить из дома. Если же такая необходимость есть, то стоит держаться в стороне от рекламных конструкций и деревьев, а также парковать автомобили вдали от слабо укреплённых конструкций. Ранее синоптики подсчитали, что в Москве за двое суток выпало более 30% месячной нормы осадков.
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