Аномальная жара до конца месяца унесет тысячи жизней
Специалисты прогнозируют тысячи человеческих смертей от высоких температур до конца июня 2019. Они отмечают, что причиной такой внезапной аномалии стали две области высокого давления рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой.
В связи с этим из испанской и африканской пустынь идет мощный поток горячих масс. Их мог бы остановить холодный циклон, но его доступ заблокирован как раз из-за областей с высоким давлением.
Самые высокие температуры ожидаются в западной и центральной частях Европы. В Испании и Франции на протяжении нескольких дней температура поднимется выше 40 градусов Цельсия.
Отметим, во Франции, например, по этой причине даже перенесли экзамены в колледжах, а также работодатели меняют расписание и предлагают начинать рабочий день раньше.
В Германии подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей. А это значит, что отметка термометра не поднималась на такой уровень с 1881 года.
Хуже всего дела обстоят в Индии. Меньше, чем за месяц, от аномальных температур скончались 36 человек.
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