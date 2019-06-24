Москвичам пообещали "ультраполярное вторжение"

Аномальная жара в Москве смениться "ультраполярным вторжением", которое принесет в столицу настоящую осеннюю погоду. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на главного специалиста погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца.
По его словам, резкое похолодание стоит ждать в конце следующей недели. Упадет не только температура воздуха, но и начнутся затяжные дожди. При этом в понедельник-вторник погода будет достаточно комфортной. Дневные температуры упадут до +24 градусов.
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