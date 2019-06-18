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Общество

Специалисты усомнились в качестве пересадки волос в Турции

Фото: www.globallookpress.com
Проблема облысения волнует сильную половину человечества уже многие тысячелетия. В наше время все большую популярность приобретает пересадка волос: к такой услуге ежегодно прибегают сотни тысяч мужчин. Но мечтая восстановить шевелюру, пациенты порой легкомысленно относятся к выбору клиники. Результат закономерен: выброшенные на ветер деньги и испорченный внешний вид. Особенно бдительными специалисты советуют быть тем, кто намерен сделать пересадку волос в Турции. 
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В наши дни получил распространение термин "медицинский туризм". На первый взгляд все пристойно: пациент идет в зарубежную клинику и получает, как ему кажется, качественную услугу от квалифицированных специалистов.

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Результат такого "туризма" часто оказывается настоящей катастрофой для легкомысленного пациента: низкое качество трансплантации волос, неестественный угол наклона и недостаточная плотность пересаженных волос. Вдобавок к этому хирург может оставить рубцы в донорской зоне, жить с которыми человеку придется до конца жизни. В общем, сомнительное удовольствие за свои же деньги.

Серьезные претензии у профессионального сообщества накопились к услугам по пересадке волос в Турции. "В подавляющем большинстве клиник работают даже не хирурги, а техники, которые создали "черный рынок" пересадки волос, используя "серую" зону в турецком законодательстве в области трансплантации волос. В таких клиниках не выдаются никакие гарантии на рост волос", – говорится на сайте известной российской клиники по пересадке волос Real Trans Hair (RTH).

Специалисты Международного сообщества хирургов по трансплантации волос (ISHRS) советуют дважды подумать, прежде чем делать операцию в другой стране. Опытные хирурги советуют ознакомиться с местным законодательством и найти как можно больше информации о докторе, которому вы доверили восстановление своей шевелюры. Крайне желательно, чтобы у хирурга была лицензия ISHRS и свидетельства о повышении квалификации. Если этого нет, то специалисты настоятельно рекомендуют поискать другого доктора. 

Пересадку волос в нашей стране по закону могут проводить только хирурги. Нередко российским специалистам приходится исправлять то, что натворили их зарубежные "коллеги", не имеющие ни опыта, ни квалификации для столь сложной процедуры.

Фото: www.globallookpress.com

С сомнением эксперты относятся и к методике HFE. "В мировой и российской практике она признана просто как маркетинговая уловка. И профессиональные хирурги уже знают, что этот метод является упрощенной разновидностью метода FUE и используется для конвейерного обучения молодых специалистов", – сообщает сайт RTH.

В итоге многие пациенты, разочаровавшись в HFE, обращаются в Real Trans Hair с просьбой исправить результаты некачественной пересадки волос в других клиниках. В RTH работают хирурги с более чем 20-летним опытом, способные устранить недостатки после неудачной операции, например, в Турции. В клинике отмечают, что количество разочарованных "медицинских туристов" растет с каждым годом.

Почему же солнечный турецкий берег столь притягателен для мужчин, желающих вернуть былую шевелюру? Все дело в желании сэкономить, отмечает главный менеджер по работе с клиентами Real Trans Hair Елена Григорян. "Даже состоятельные пациенты начинают разговор с обсуждения стоимости операции. И каждый второй, начитавшись в интернете, сообщает нам, что, по его подсчетам, "в Турции дешевле", – цитирует ее туристический сайт "В Отпуск.ру".

Немного теории. Пересадка волос осуществляется так называемыми графтами - микрофрагментами кожи с группой естественных волос (от 1 до 5 штук). В RTH графт содержит в среднем 2-3 волоса.

Но турки, как выясняется, предлагают пациенту заплатить не за графт, а за каждый волосок в отдельности. Отсюда мнимая дешевизна процедуры.

Фото: www.globallookpress.com

Знакомые с ситуацией в отрасли специалисты рассказывают, что погоне за экономией прибывший в Турцию "медицинский турист", рассчитывающий восстановить шевелюру с помощью 2000 графтов, неожиданно для себя узнает, что требуется не одна, а две операции. Вместо двух тысяч ошарашенному пациенту предлагают пересадить четыре. Конечная сумма, соответственно, в два раза больше. Неприятно удивленному пациенту персонал клиники указывает на собственное "недопонимание" и отсутствие русскоговорящего персонала.

"Наши хирурги всегда демонстрируют пациентам посадочный материал, как говорится, до волоска. И люди, которые при желании могут взглянуть на него прямо на операции, точно знают, за что платят", – подчеркнула Елена Григорян.

Сделанная в сомнительных клиниках операция может не только ухудшить внешний вид незадачливого пациента, но и нанести серьезный вред его здоровью вплоть до летальных исходов. Поэтому в Международном обществе хирургии восстановления волос сформировали стандарт оказания услуг по пересадке и рекомендации по оценке рисков операции.

Помимо прочего, лицензированные клиники должны проводить предоперационную диагностику и консультации, а операции следует проводить с получением гарантированного медицинского и эстетического результатов. Пациент должен знать, имеет ли клиника лицензию на ведение медицинской деятельности, каково образование и подготовка хирурга, сколько у него ассистентов и прочее.

В Турции к этим требованиям зачастую относятся формально. Знакомые с ситуацией специалисты отмечают, что пересадка волос в стране поставлена на поток: в одном только Стамбуле в день делается от 500 до тысячи операций.

Фактически в солнечной республике создана огромная "серая зона" по пересадке волос. По словам доктора медицины Тайфуна Огузоглу, из 300 клиник трансплантации в Стамбуле лишь в нескольких десятках операции проводят врачи, а не нанятые ассистенты. Россияне, доверившиеся местным хирургам, вынуждены возвращаться на родину и бежать исправлять последствия в ту же Real Trans Hair.

Фото: www.globallookpress.com

По профессионализму и комфорту обслуживания лучшие российские клиники не уступают зарубежным, а порой и превосходят их, уверена гендиректор RTH Гульнара Хабибуллина. Например, Real Trans Hair обеспечивает трансферы пациентов, предоставляет им номера в гостиницах в центре Москвы в шаговой доступности от клиники. В день операции пациентов угощают блюдами из ресторанов.

Но достойный уровень сервиса – лишь дополнение к команде высококлассных специалистов. В той же RTH работают бригады до 10 человек, ведущие хирурги – опытные специалисты, за плечами которых до семи тысяч операций.

Конечно, выбор клиники – личное дело самого пациента. Но в Real Trans Hair советуют: делать пересадку волос нужно только в проверенных местах, методами, официально признанными ISHRS. Хирурги RTH призывают помнить, что донорская зона (затылок) – ресурс невозобновимый, поэтому относиться к ней нужно бережно, доверяя операцию надежному и квалифицированному специалисту.

Прежде чем влиться в ряды "медицинских туристов" и отправиться в солнечную Турцию, тщательно взвесьте все за и против. И помните – скупой платит дважды. А в случае с хирургией расплатиться за некачественные услуги можно собственным здоровьем. А его, как известно, не купишь ни за какие деньги.

Автор: Иван Поляков18 июня 2019, 17:39

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