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Общество

Как реклама становится культовым мемом

Фото: Пресс-служба
В повседневной жизни мы часто не задумываясь используем цитаты из полюбившихся рекламных роликов. Молодое поколение, вставляя их в диалоги, не всегда знает, что первоисточник был создан более 20 лет назад. А ведь многие из этих роликов можно назвать настоящими легендами, да и сняты они были режиссерами теперь уже с мировыми именами.
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СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ

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В чем же была уникальность периода, когда на первый взгляд самые обычные форматы рекламы, превращались в настоящий художественный шедевр? Было время, когда о том, как удержать внимание зрителей еще не были написаны многотомные труды. И тем важнее факт, что создавали запоминающийся образ первых российских брендов не только и не столько за счет технологий, сколько посредством творческого отношения к созданию сценария и сьемке ролика.

Безусловно, в ТОП самых цитируемых роликов 90-х, входят уже ставшие легендарными рекламные истории от культового режиссера Тимура Бекмамбетова. Стоит лишь перечислить любимые фразы: "До первой звезды нельзя", "Танки грязи не боятся", "А тебе, лысый, я телефон не скажу" и, в памяти возникают узнаваемые бренды: Банк "Империал", КАМАЗ, Real Trans Hair.

Тимур Бекмамбетов работал над сюжетом этих роликов в содружестве с копирайтером Владимиром Перепелкиным, который обладал особым взглядом на вещи и искрометным юмором кавээнщика. Возможно, именно это помогло ярким фразам остаться в памяти уже нескольких поколений.


СЦЕНАРИЙ ЛЕГЕНДЫ

Сам Владимир Перепелкин в одном из своих интервью так вспоминал о процессе работы: "Нам было очень интересно творить. Еще не было брифов, мы порой не знали каких-то технологий. Но в тоже время отсутствие лишней бюрократии давало прекрасный результат".

В те годы над созданием роликов креативная команда режиссера работала напрямую с заказчиками, без привлечения рекламных агентств. Это позволяло сделать процесс творческим, динамичным и взаимно интересным. Владимир Перепелкин вспоминал в качестве примера, что большая доля заслуги в создании ролика Real Trans Hair лежит именно на владельце бренда, который привез в Россию оригинальную технологию восстановления волос и лично объяснял креативной группе задачу.

"Идея для ролика Real Trans Hair родилась внезапно", рассказывал Владимир, "в то время бизнесмены часто приезжали сами на первую встречу с режиссерской командой, да и проходила она по-свойски, не за столом переговоров или в именитом ресторане, а где-нибудь в художественной мастерской. Часто в брейнсторме принимали участие все, кто "заскакивал на огонек", поэтому можно было быстро протестировать свой замысел, да еще и получить дополнительных идей".


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В то время казалось невероятным, что возможно кардинально изменить свою внешность, пересадив собственные волосы в область лысины. Сама услуга хоть и была хорошо известна в мире, и многие звезды кино легко преображались за одну процедуру, но в постсоветской России об этой возможности никто не знал.

"Если вернуться к самому ролику", рассказывал Владимир Перепелкин, "то мы были захвачены этой, по-настоящему, детективной историей. Как только заказчик представился и рассказал об особенностях метода, я уже представил себе вариант развития событий для рекламной истории".

Действие ролика разворачивалось на пограничном контроле аэропорта Пулково. Симпатичный молодой человек отдавал лысому пограничнику свой паспорт. Фотография в документе вызывала у представителя власти недоумение. На ней он видел лысого мужчину своих лет. Пограничник был озадачен. Молодой симпатичный владелец паспорта имел отдаленное сходство с мужчиной на фотографии.

Парень, стоявший перед ним, был явно моложе и имел отличные густые волосы, никакой лысины. Сколько бы пассажир не пытался объяснить, как это произошло: "Это я! Я себе волосы сделал! Мне в клинике пересадили. Отсюда взяли вот сюда пересадили. Это мои собственные волосы!". Угрюмый пограничник ему не верил. И самолет улетал без пассажира. И в финале звучала любимая всеми фраза: "А тебе, лысый, я телефон не скажу!".

Фото: Пресс-служба

ШЕДЕВР РЕКЛАМЫ

Вроде бы в ролике снята самая обычная жизненная ситуация, но в руках выдающихся людей своего времени, Владимира Перепелкина и Тимура Бекмамбетова, в нее было вложено столько настоящего доброго юмора, так все это напоминало сатирические традиции телевизионных журналов Ералаш и Фитиль, что история пришлась по душе миллионам зрителей.

Если более подробно говорить о творческом процессе над созданием каждого из роликов, то за внешней простотой и легкостью стоял кропотливый труд режиссера, копирайтера и всей съемочной группы. Тимур Бекмамбетов имел особый блокнот большого формата, куда заносились идеи, наброски, интересные детали, которые потом можно было бы использовать при создании сюжетов роликов. Он их собирал, как драгоценные камни, показывал свои записи только избранным. Но все заказчики знали, что, приглашая Тимура к созданию своей рекламы, они получат уникальную запоминающуюся историю, сделанную настоящим мастером.

Не удивительно, что и ролик RTH про трансплантацию волос стал культовым, ушел в интернет, где и по сей день бьет все рекорды по просмотрам. Рекламные концепции от творческого дуэта режиссера Тимура Бекмамбетова и копирайтера Владимира Перепелкина вошли в рекламные шедевры 90-х годов. Когда гений творца, революционный продукт и неуёмная энергия каждого пересекаются – рождается легенда на все времена!

25 декабря 2018, 12:32

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