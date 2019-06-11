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Общество

Скончался легендарный нападающий "Спартака"

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Бывший нападающий хоккейного клуба "Спартак" Юрий Борисов умер на 81-м году жизни, сообщила пресс-служба команды. Причина смерти не уточняется, передает ТАСС.

Юрий Борисов играл за московский клуб в 1962-1969 годах. В составе команды дважды становился чемпионом СССР и завоевал три серебряные и две бронзовые медали на российских турнирах. После окончания спортивной карьеры работал тренером в школе "Спартака". Юрий Борисов был наставником Ильи Ковальчука, Александра Селиванова и Игоря Князева, напоминает телеканал "360".

Автор: Полина Крылова11 июня 2019, 09:30

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