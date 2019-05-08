Подарки ко Дню Победы довели украинцев до истерики
Фото странных подарков ко Дню Победы разместил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, известный также под псевдонимом Штирлиц. На снимках – домашние тапочки с изображением советских военных и георгиевской ленточкой.
"История российской недели моды и фэшн продолжается. Тапочки "деды воевали", – подписал свой пост украинский офицер.
Позже Штирлиц опубликовал целую подборку с примерами нелепого использования символов Дня Победы – утверждая, что это происходит сейчас в России. Единомышленники украинского офицера неожиданно возмутились таки обращением с символикой 9 мая.
"Победобесие набирает обороты" "Совсем тутуту", "Маразм уверенно набирает обороты", "Пинай деда ногами", "Одноклеточные", – обрадовались возможности высказаться в адрес России подписчики украинского военного. Комментарии собирало украинское издание "Обозреватель".
Отметим, что подобные фотографии гуляют в Сети не первый год. Надо признать, что некоторым особо креативным российским предпринимателям до сих пор не удается обуздать свою фантазию – время от времени появляется очередной "шедевр". Однако подтверждения тому, что опубликованные снимки сделаны именно в этом году, Штефан не предоставил.
Тем временем Украина на государственном уровне готовится отмечать 8 мая День памяти и примирения. Но для большинства украинцев, как показывают опросы, праздником остается 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В прошлом году праздник прошел по всей Украине, в этом году ожидаются такие же масштабные народные празднования.
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