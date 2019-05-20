Мощный шторм накрыл Приморье (видео)
Жителей Приморья предупреждали о приближающемся шторме, но не все успели подготовиться. Потоки воды смыли даже дорожную технику. Ураганный ветер оборвал провода, без света остались 25 населенных пунктов.
Циклон подкрался к Приморью из Китая и прошел почти по всей территории края. Во Владивостоке за ночь выпало более 40 миллиметров осадков. Ветер валил деревья прямо на припаркованные машины. На дорогах нет видимости из-за сильного тумана, ситуацию осложнили сошедшие на трассы оползни.
К счастью, пострадавших в результате буйства стихии в Приморье нет. Погода стабилизировалась, аварийные бригады ведут восстановительные работы. Однако расслабляться рано – по данным синоптиков, сильные осадки снова придут в Приморье на следующей неделе, передает "ТВ Центр".
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