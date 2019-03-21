Россиян ждет необычайно теплое лето

Нынешнее лето в России будет теплее обычного, уверены в Гидрометцентре России. Как передает m24, температура начнет превышать климатическую норму уже в апреле.
Особенно теплым второй весенний месяц будет на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, а также на Чукотке. В мае также ожидаются рекорды плюсовых температур на севере Приволжского и Уральского округов, Таймыре.
Что касается лета, то к жаре следует подготовиться жителям Южного и юга Приволжского федеральных округов, Урала, Сибири, а также запада Якутии и Приморья, добавляет телеканал "360".
Артистку провожают в последний путь
Поп-король оставит трон прекрасному принцу
Ей пришлось пройти допинг-контроль
Блогер назвала происходящее апокалипсисом
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Был секс, но встречаться не предложил
Началовой ампутируют ногу
Что происходит с Юлей Началовой?
Как вернуться в семью?
Люди меня используют
Мужчина - скорпион
Посоветуйте легкую диету для похудения
Завидую замужним подругам
Имя Анастасия
Всегда ли нужно говорить правду?
Екатерина или Виктория
Моника Белуччи
Пауза в отношениях это конец?
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Жена шарится по карманам
Таблетки для экстренной контрацепии
На подругу замахивается парень
Хочу ее мужа
Меган Маркл
Куриная диета
Мужчины не ценят хорошего отношения
Борбата с алкохола е възможна
Жизнь после развода.
Препод намекает на секс
Женщина обеспечивает мужчину
Фейсбук