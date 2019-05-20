Мороз и снег: на Россию в начале лета обрушились аномальные холода
Российские регионы испытает на прочность аномальный холод. Жителям Урала, которые уже сменили гардероб на летний, придется вновь облачаться в шубы и пуховики.
Ночная температура опустится ниже нуля в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае. Аномально холодно в Свердловской области – там ожидаются заморозки до -5, а в Курганской области – до -3. Сильный ветер будет дуть на юге Поволжья, в Самарской области порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
Напомним, что в начале мая Урал страдал от аномальной жары. Температура на 7-10 градусов превышала норму. А в ночь на 19 мая уральцы уже возмущались и делились фотографиями заснеженных крыш: снег выпал в Златоусте Челябинской области.
Мокрый снег и дождь добавят неприятных ощущений к аномальному холоду и жителям соседних регионов. Как сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев, днем на Урале температура не будет подниматься выше +14. Это на три-четыре градуса ниже нормы, передает Ura.ru.
Аномальное похолодание и в Башкирии – там подморозило до -5. Жителям республики также приходится спасаться от снега и дождя, которые обрушились на регион в середине весны.
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