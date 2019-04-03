Армия и флот встали на защиту Крымского моста от кораблей НАТО
Российская армия готовится защитить Крым от посягательств НАТО и Украины, войска наращивают потенциал на юго-западном направлении после угроз, поступивших из Брюсселя. На минувшей неделе российские пограничники, Черноморский флот и авиация отработали совместные действия при проходе иностранных военных кораблей через Керченский пролив.
Моряки устроили учебные стрельбы из всех видов оружия по условным надводным и подводным целям. Оперативно-боевые подразделения отработали варианты десантирования беспарашютным и абордажным способами на условное судно-нарушитель.
1 апреля по тревоге были подняты мотострелковые соединения двух армий Южного военного округа. Как сообщили в Минобороны, действия армии и флота направлены на укрепление военной безопасности страны.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила, что альянс планирует принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив и расширить масштабы воздушной разведки в Черном море. Если речь идет о повторении провокации украинских военных, пытавшихся в ноябре прошлого года прорваться из Черного моря в Азовское, то повторение такого рода событий грозит нарушителям атакой российской армии.
Пока что грубые заявления, звучащие в НАТО, комментируют российские политики. Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс к планам НАТО помочь Украине отнесся с иронией. "А что Украину поддерживать – у нее что, брюки падают или ремень порвался?" – пошутил депутат.
Другой крымский парламентарий, Руслан Бальбек, подчеркнул, что любые корабли могут действовать в регионе только в соответствии с российскими законами. "Сколько бы там в НАТО ни рвали на груди рубаху, корабли пройдут через него только по российским правилам – и ничьим другим. Пусть НАТО хоть пол своего флота в Черное море запустит", – сказал депутат.
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