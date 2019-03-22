Назван победитель в войне России и Украины
Отставной военный, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах призвал украинский Генштаб готовиться к противостоянию, которое, по его мнению, неизбежно. Он предположил, что Россия предпримет воздушную или морскую атаку.
"Это будут сконцентрированные разные войска с разных сторон. Поэтому надо отрабатывать план, как будет даваться отпор. Устоит ли Украина на сегодняшний день, если будет массовая атака российских войск? Не думаю", – сказал Табах. По его мнению, у Киева сейчас нет сил для ведения войны с Россией.
Неделю назад президент Украины анонсировал испытания новейших ракет с увеличенным радиусом действия рядом с российской границей. Испытывать оружие вояка Порошенко решил в Черниговской области.
До этого глава Незалежной уже пугал Россию, говоря о том, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, способное поражать цели далеко в тылу врага. По официальным данным, таких ракет у Украины нет.
Также у нее нет и ядерного оружия. Но, если верить украинскому журналисту Виктору Савинову, то Киев все-таки обзавелся атомной бомбой и это факт, по мнению репортера, удерживает Россию от полномасштабного наступления.
Далее в программе -Петр #Порошенко заявил о создании #Украиной ракет увеличенного радиуса действия / Украина также выходит из #ДРСМД как это ранее сделали #США? pic.twitter.com/7ZhqHOUtsw— Время Покажет (@Vremya_Pokazhet) 20 марта 2019 г.
Он утверждает, что об этом знают в России, и один из ключевых вопросов наших военных – может ли Петр Порошенко применить в какой-либо форме ядерное оружие в случае глобального конфликта. "Это один из основных сдерживающих факторов, которые определяют ситуацию в Восточной Европе", – сказал Савинов.
По договору, подписанному после распада СССР, все находящееся на территории Украины, Белоруссии и Казахстана ядерное оружие было передано России. Киев при этом официально отказался от статуса ядерной державы и подписал Договор о нераспространении ядерного оружия.
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