Назван победитель в войне России и Украины

В случае войны России и Украины Киев не будет иметь никаких шансов на успех. С таким прогнозом выступил известный американский военный.

Отставной военный, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах призвал украинский Генштаб готовиться к противостоянию, которое, по его мнению, неизбежно. Он предположил, что Россия предпримет воздушную или морскую атаку.

"Это будут сконцентрированные разные войска с разных сторон. Поэтому надо отрабатывать план, как будет даваться отпор. Устоит ли Украина на сегодняшний день, если будет массовая атака российских войск? Не думаю", – сказал Табах. По его мнению, у Киева сейчас нет сил для ведения войны с Россией.

Неделю назад президент Украины анонсировал испытания новейших ракет с увеличенным радиусом действия рядом с российской границей. Испытывать оружие вояка Порошенко решил в Черниговской области.

До этого глава Незалежной уже пугал Россию, говоря о том, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, способное поражать цели далеко в тылу врага. По официальным данным, таких ракет у Украины нет.

Также у нее нет и ядерного оружия. Но, если верить украинскому журналисту Виктору Савинову, то Киев все-таки обзавелся атомной бомбой и это факт, по мнению репортера, удерживает Россию от полномасштабного наступления.

Он утверждает, что об этом знают в России, и один из ключевых вопросов наших военных – может ли Петр Порошенко применить в какой-либо форме ядерное оружие в случае глобального конфликта. "Это один из основных сдерживающих факторов, которые определяют ситуацию в Восточной Европе", – сказал Савинов.

По договору, подписанному после распада СССР, все находящееся на территории Украины, Белоруссии и Казахстана ядерное оружие было передано России. Киев при этом официально отказался от статуса ядерной державы и подписал Договор о нераспространении ядерного оружия.