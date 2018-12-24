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Политика

Слабоумие и отвага: вояка Порошенко грозит России

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Сложившаяся в последние дни обстановка на границах Украины свидетельствует о том, что режим Порошенко находится в агонии. Президент не знает, что придумать для сохранения своей власти и идет на откровенно глупые и провокационные поступки.
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Чем еще можно назвать стягивание к границам России и самопровозглашенных республик на юго-востоке страны тяжелой техники, установок "Град", танков и пушек? Только слабоумием теряющего власть агрессора.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Для Порошенко маленькая победоносная война и даже болезненное поражение – по сути, одно и тоже. Благодаря им он надеется поднять свои рейтинги перед мартовскими выборами. Но вот беда! Выборы-то придется отменить, если президент на самом деле затеет широкомасштабное наступление.

Такое впечатление, что в Киеве забыли историю 2008 года в Грузии, когда такой же слабохарактерный персонаж, как и Порошенко, получивший добро из Вашингтона, попытался с помощью блицкрига одолеть российских миротворцев в Южной Осетии и взять республику под свой контроль. Михаилу Саакашвили очень быстро показали, что бывает с теми, кто посмеет напасть на российских военных.

Сейчас история повторяется. И пусть в ДНР и ЛНР нет российских войск, но президент Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не даст в обиду  соотечественников – русских людей, вставших с оружием на защиту своей земли и не пожелавших жить под властью националистов.

Фото: www.globallookpress.com

Да, конечно, Порошенко может начать новое наступление в Донбассе и даже совершить провокацию на границе с Крымом. Он также готов послать снова своих моряков на убой в Керченский пролив. И предпосылки таких возможных действий вполне себе осязаемые. Причем, победа для лидера Незалежной – не главное. Ему важно просто побряцать оружием, вынудить Россию на жесткий ответ, а затем кинуться к Западу с криком "Помогите!"

Порошенко подзуживают и свои же соратники. В Верховной раде, например, абсолютно серьезно попросили президента объявить войну России. Нардеп Виталий Куприй внес на рассмотрение проект обращения к Петру Порошенко с таким требованием. В документе также идет речь разрыве дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с нашей страной. Вот тут к слабоумию органично прибавляется отвага – еще бы, объявить войну ядерному государству!

Фото: www.globallookpress.com

И российские, и украинские эксперты не отрицают, что Киев действительно планомерно готовится к войне. Ноябрьская провокация в Керченском проливе была пробным камнем, и сейчас, заручившись поддержкой Запада, Порошенко с высокой долей вероятности может придумать новую военную операцию на суше или на море.

С юридической стороны к этому все готово: Украина разорвала всеобъемлющий Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. До этого Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Да и само слово "война" уже прозвучало из уст президента.  Петр Порошенко сказал, заочно обращаясь к Путину, в эфире американского телеканала Fox News.

Фото: www.globallookpress.com
Для того, чтобы эту войну увидел весь мир, Украина предложила разместить миссию ОБСЕ в Керчи. При этом в Киеве, видимо, забыли, что в самой ОБСЕ не раз заявляли – мандат наблюдателей не распространяется на Азовское море и Крым, море они работают только в Донбассе.

Вояке Порошенко стоило бы посмотреть запись большой пресс-конференции Владимира Путина. На ней он заявил, что Россия будет и дальше защищать Крым и свои территориальные воды в Черном море. Провокационный вопрос об излишней милитаризации Крыма задала главе государства журналистка телеканала Euronews.

Президенту пришлось заявить, что военная компонента в Крыму будет усиливаться настолько, насколько это необходимо. Фактически это бы сигнал Порошенко и его западным покровителям – не суйтесь в Крым и Донбасс, а то пожалеете! Остается надеяться, что этот месседж все-таки услышат в Киеве и перестанут готовится к войне, которая ничего хорошего правящей украинской верхушке не принесет.

Автор: Александр Комаров24 декабря 2018, 22:00
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